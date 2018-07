Standesamt verändert das Samstagsangebot

WEYHE - Das Standesamt in Weyhe verlegt die Termine für Trauungen am Samstag. Das teilt Tobias Cordts vom Fachbereich Ordnung und Soziales mit. Geplant ist, dass sich die Paare am zweiten und vierten Samstag im Monat das Ja-Wort geben. Die neue Regelung soll ab 2019 gelten.

Allerdings seien aus organisatorischen Gründen Ausnahmen möglich. Die genauen Termine können demnächst auf der Internetseite der Gemeinde Weyhe unter der Rubrik Standesamt eingesehen werden.

Bisher waren laut Cordts die Samstagsvermählungen am jeweils ersten und dritten Samstag. „Aufgrund mehrerer Anfragen werden die Termine nun mit dem Angebot der umliegenden Standesämter abgestimmt, um Trauungen in der Umgebung an mehr Samstagen im Jahr zu ermöglichen“, so Cords. Wie er mitteilt, bleibt an diesen Tagen grundsätzlich Rathaus und Trauzimmer dicht. In Betracht kommen die Außentrauorte der Gemeinde: Vom Mai bis September wird an der Wassermühle in Sudweyhe das Ja-Wort gegeben und von Oktober bis April im Martha-Schubert-Haus an der Bahnhofstraße. „Dieses wird zurzeit renoviert und das dortige Trauzimmer erhält ein neues Mobiliar“, sagt der Gemeindemitarbeiter.

Auch im kommenden Jahr sind Vermählungen auf der Bühne des Weyher Theaters möglich. Die Termine hierfür müssen allerdings sowohl mit dem Weyher Theater als auch mit dem Standesamt abgesprochen werden.

Von der Änderung nicht betroffen sind „die begehrten Termine für die Candlelight-Trauungen in der Wassermühle“, so Tobias Cordts. Die Gemeinde bietet diesen Service an den vier Samstagen vor Weihnachten an. In diesem Zusammenhang weist die Verwaltung darauf hin, dass die Anmeldungen für dieses Jahr bereits entgegengenommen werden. „Noch stehen Termine zur Verfügung.“

Weitere Informationen unter den Telefonnummern 04203/71 129 und 04203/71130. - sie