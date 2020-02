Im Herzen von Leeste: Weyhe bekommt eine Allee mit Amberbäumen

In dieses Gebiet zwischen Kirchstraße (links) und Leester Straße, wo derzeit Archäologen den Boden untersuchen, sollen begrünte Wege führen.

Im Herzen von Leeste soll eine Allee aus Amberbäumen nach den Vorstellungen der Verwaltung entstehen. Und zwar genau dort, wo derzeit noch Archäologen nach Schätzen aus der Vergangenheit suchen – zwischen der Kirchstraße und Leester Straße.

Weyhe - Die Pläne für die Amberallee hat der Stadtplaner Christian Silberhorn am Dienstagabend im Bauausschuss während der Beratung zum Bebauungsplan „Südlich Henry-Wetjen-Platz“ angekündigt. Es entwickelte sich eine Diskussion um die Straßenbäume, deren Blätter im Herbst eine rote Färbung aufweisen.

Mehr als 100 Bäume sollen ins Erdreich kommen und die Straßen umsäumen, die in das neue Gebiet hineinführen. „Wir haben eine schöne Allee geplant“, so Silberhorn. Der Parkplatz, der hinter dem Augenzentrum Klatt entsteht, soll „stark eingegrünt“ werden, um nicht als „Betonwüste“ zu erscheinen.

Der B-Plan verfolge das Ziel, einerseits eine Verdichtung an der Leester Straße vorzunehmen und andererseits eine sogenannte gemischte Nutzung im urbanen Umfeld zu ermöglichen, hieß es. Schließlich empfahl der Ausschuss einstimmig dem Rat, dem B-Plan zuzustimmen. Zuvor hatten Zuschauer wie Kommunalpolitiker einige Detailfragen.

Baudirektor zur Amberallee in Weyhe: Bäume müssen robust sein

„Ich kenne den Amberbaum nicht“, sagt Annika Bruck von den Grünen in die Runde. Sie wollte von der Verwaltung wissen, ob dieser Baum ein „ortsüblicher“ und „insektenfreundlich“ oder „einfach nur hübsch“ sei. Wenn das so wäre, sei es für die Grüne fraglich, ob Hübsch-Sein als Kriterium ausreiche.

Planer Christian Silberhorn und der zuständige Baudirektor Steffen erläuterten, dass die Anforderungen an Straßenbäume vielfältig seien, weil sie viel aushalten müssten. Ob Nässe oder Trockenheit, der Amberbaum komme mit Extremen zurecht. Es gebe nicht viele Bäume, die das können. Eichen würden deshalb ausfallen, weil sich der Eichen-Prozessionsspinner aufgrund der Klimaveränderungen immer stärker in Deutschland ausbreitet. Die Brennhaare der Raupen sind für Mensch und Tier gefährlich und lösen allergische Reaktionen aus, wissen Biologen zu berichten. Silberhorn befürchtet, dass dieser Nachtfalter die neue Leester Allee befallen würde.

Neue Amberbäume in Weyhe wurzeln flach und drücken Pflaster nicht hoch

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rainer Zottmann erkundigte sich bei der Verwaltung, wie sie es verhindern will, dass die Bäume das Pflaster hochdrücken. Die Rathausmitarbeiter machten deutlich, dass jeder Baum ausreichend Platz bekomme, um sich zu entfalten. Amberbäume seien keine Flachwurzler. Außerdem würden Fachgremien die Nutzung als Straßenbäume empfehlen.

Ein weiterer Fragenkomplex rankte sich um die Querverbindung, die zwischen der Leester Straße und der Kirchstraße geschaffen werden soll, um den Parkplatz und die verschiedenen Baukörper, die auf dem Areal entstehen, anzubinden. Silberhorn ergänzte, dass die Gemeinde zugunsten der Bäume und der Entwässerung vor Ort nur wenige Abstellbuchten vorgesehen hat.

Gemeinde Weyhe will weitere Parkplätze schaffen

Neben Parkplätzen auf den Grundstücken bekämen Autofahrer Gelegenheit, auf dem zentralen Parkplatz ihre Wagen abzustellen. Allein 41 Abstellflächen seien für das neue Kultur- und Bildungszentrum vorgesehen, dazu kämen noch welche für die Leester Kirchengemeinde.

Ein Zuhörer wollte wissen, ob die neue Querverbindung, die auf die Kirchstraße führt, weiter bis zur Böttcherei gebaut wird, um neue Wohngebiete zu erschließen. Tatsächlich gebe es eine Wohnbaulandfläche im Flächennutzungsplan, so Steffen Nadrowski, doch es gebe kein Baurecht. Für die Zukunft könne das nicht ausgeschlossen werden. Schon jetzt ist laut Nadrowski klar, dass die Kirchstraße zusätzliche Verkehre nicht mehr aufnehmen könne. Ein Zuhörer wollte wissen, ob die Gemeinde die Kirchstraße nicht gleich mitbegrünen könnte. „Uns fehlen zehn Meter rechts und links“, so Nadrowski. Es scheitere nicht am Willen. „Wir brauchen Eigentum.“