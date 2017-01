Als die Sputniks Kirchweyhe eroberten

28 Dampfloks 1967 in Wesergemeinde

+ © Repro: Meyer Der Kirchweyher Lokführer Hermann Wittrock auf seiner Sputnik 50 4013. © Repro: Meyer

Weyhe - Von Wilfried Meyer. „Franco-Crosti, die letzte Chance der Dampflok.“ Unter diesem Titel erschien 1980 ein Buch, das sich mit der Geschichte dieses Loktyps beschäftigt. Die Dampflok war, ökonomisch gesehen, nicht gerade günstig. Die Energieausnutzung der Kohle lag bei maximal neun Prozent, darum versuchten Konstrukteure auf internationaler Ebene schon immer, deren Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.

Die italienischen Ingenieure Franco und Crosti konnten bereits vor dem Zweiten Weltkrieg durch Rauchgasvorwärmer die Effizienz der Dampflok steigern.

In den späten 1950er-Jahren rüstete die Deutsche Bundesbahn auch einige der in Kirchweyhe stationierten Loks der Baureihe 50 um. Ihr Aussehen mit dem Vorwärmkessel unter dem Hauptkessel und dem ovalen, seitlich angebauten zweiten Schornstein fiel schon optisch aus dem Rahmen. Außerdem hatte der Tender, der Behälter für Kohlen und Wasser, abgerundete Abdeckungen über dem Kohlenbereich.

Alte Kirchweyher Lokführer erinnern sich noch gut, „dass diese Klappen allerdings meistens durch Kohlenreste klemmten und fast immer offen blieben.“ Man nannte diesen Loktyp „Sputnik“, wohl nach dem ersten Satelliten, der in dieser Zeit erstmals die Erde umrundete. 28 Exemplare der Sputniks waren ganz oder zeitweise in Kirchweyhe stationiert.

Die aufgrund ihrer besten Fahrleistungen sogenannte Superlok, die 50 4011, war als Einzige auf Ölfeuerung umgerüstet. Die 50 4.024 gehörte zu den ersten Sputniks, die ein vorzeitiges Ende fanden. Sie war im Mai 1964 an einer Flankenfahrt beteiligt, also einem schweren Unfall, wurde ausgemustert und diente danach als Ersatzteillager. Eine andere war im Oktober 1964 ebenfalls an einem schweren Unfall durch Flankenfahrt mit einem Eilzug in Bremen-Hastedt beteiligt und musste danach verschrottet werden.

Aber auch die Sputniks konnten das Ende der Dampflokzeit nicht aufhalten. Am Ende der Kirchweyher Ära im Jahr 1967 waren alle Maschinen abgestellt, so nennt man das Ende der aktiven Zeit einer Lok, danach kommt meistens der Hochofen. Manche hatten bis dahin nur 14 000 Kilometer gelaufen. In langen Reihen standen sie zwischen dem Nordschuppen und den Moordammschranken auf den Abstellgleisen neben zahlreichen schweren Güterzugloks der Baureihen 41 und 44.

Als sich 1997 eine kleine Gruppe unter Führung von Karl-Heinz Stickan aufmachte, eine Museumslok für den alten Eisenbahnerort Kirchweyhe zu suchen, wäre ein Sputnik die erste Wahl gewesen. Doch leider gab es davon kein einziges Exemplar mehr, und so musste eine normale 50er gesucht werden. Man fand sie in Staßfurt bei Magdeburg, holte sie nach Weyhe, und seitdem steht sie nach gründlicher Restaurierung als museale Erinnerung an die Kirchweyher Eisenbahnära unweit vom Bahnhof.