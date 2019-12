Auf Sprengung verzichtet

Die Abrissarbeiten am Leester GS-Agri-Standort gehen weiter: Nachdem Werk II an der Ladestraße dem Erdboden gleich gemacht worden ist, tragen nun Mitarbeiter der Firma Bremer Sandhandel die orangefarbenen Türme auf der anderen Bahnseite ab. Auf eine Sprengung verzichtet das Unternehmen, so der Polier Enrik Behrensen auf Anfrage. Die Firma hält an der bewährten Methode fest und setzt einen Langarm-Bagger ein. Ein Turm ist bereits zur Hälfte weg. Bis zum 6. Januar ruht die Baustelle. Bis Ende Februar sollen diese Türme Geschichte sein, kündigt Behrensen an.

sie/Foto: Sigi Schritt