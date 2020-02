Mitarbeit im Hospizverein: Da sprechen, wo Worte fehlen

Weyhe - Tod, Trauer, Sterben – Themen, denen die meisten Menschen aus dem Weg gehen, solange sie es eben können. Es gibt aber auch Leute, die sich freiwillig intensiv damit beschäftigen. Wie die rund 20 ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hospizvereins in Weyhe. Jutta Gudde, Karin Meiners und Gisela Ebinger zum Beispiel arbeiten schon viele Jahre als Hospizler und suchen weitere ehrenamtliche Helfer.

Aber was macht man bei dieser Arbeit eigentlich genau? „Wir bieten eine Trauerbegleitung an. Trauernde kommen erst zu Einzelgesprächen und gehen dann in die Trauergruppe. Zur Zeit gibt es zwei Gruppen, die sich alle 14 Tage treffen“, berichtet Jutta Gudde. Dabei könnten sich die Trauernden austauschen und sich gegenseitig Kraft für den neuen Lebensweg geben. Oft entstünden dabei auch Freundschaften. „Bei der Trauerbegleitung merken wir, dass sich die Hemmung, einen Hospizverein anzusprechen und zu einer Gruppe zu gehen, verringert. Darüber freuen wir uns“, so die Ehrenamtlichen.

Ein weiteres Angebot des Vereins ist die Hospiz- beziehungsweise Sterbebegleitung. Dabei gehen die Hospizler in die Pflegeheime oder nach Hause und „sind für die Kranken und die Familie da“. Dem Kranken falle es häufig leichter, wenn ein Fremder zuhöre. Mit diesem könne er unbefangen über Gedanken, Gefühle und Ängste sprechen. In anderen Situationen sei der Mensch eventuell durch die Krankheit sehr geschwächt, durch eine Demenz desorientiert oder einsam, weil er spüre, dass „er auf dem letzten Weg“ sei.

„Wir sitzen am Bett, wir reden über die Vergangenheit, über das Leben des Kranken oder allgemein über den Weg, den wir alle gehen. Wir erinnern an das, was glücklich gemacht hat – an die Familie, die Natur und die Arbeit. Wenn der Patient es möchte, beten wir, lesen Märchen vor oder singen alte Lieder oder sind nur ruhig da“, erklärt Gudde und ergänzt: „Das Wichtigste: Wir versuchen, den Menschen zu erreichen. Wenn wir das schaffen, erfüllt uns das mit großer Dankbarkeit.“ Für die Hospizbegleiter sei das Sterben nicht mit Angst verbunden, sondern „nur Schritt auf unserem Weg“. Dennoch falle die Sterbebegleitung schwer – besonders bei eigenen Angehörigen.

Eine dritte Aufgabe sehen die Ehrenamtlichen in der Telefonseelsorge. Oft gebe es Anrufe, wo man die Menschen nicht persönlich kennenlerne. Manchmal werde nur ein Gespräch gesucht oder eine spezielle Auskunft eingeholt. Dazu gehöre auch eine Beratung über das Netzwerk von Kooperationen, Palliativversorgung, Demenzberatung, letzte Wünsche und die Planung am Lebensende.

Für all diese komplexen Tätigkeitsfelder wünschen sich die Vereinsmitglieder weitere Unterstützung. Die Ehrenamtlichen durchlaufen im Rahmen ihrer Tätigkeit als Hospizler auch eine Ausbildung – insgesamt etwa 100 Stunden über mehrere Monate verteilt. Darin gehe es unter anderem um Ethik, Demenz, Schmerztherapie, Vorsorgevollmachten, Bestattungen und Trauerrituale. „Es gibt eine Ausbildungsmöglichkeit in Bremen, die im April beginnt, oder über die Hospizvereine im Landkreis Diepholz. Dort wird im Herbst eine neue Ausbildung angeboten“, so Gudde. Zu den Ausbildungsmöglichkeiten plant der Hospizverein für Samstag, 7. März, ab 11 Uhr eine Info-Veranstaltung in der Alten Wache, Henry-Wetjen-Platz 4.

„Wir freuen uns auf Männer und Frauen, die den Weg mit uns gehen wollen und ihre Aufgabe auch darin sehen, anderen Menschen zu helfen. Wir versuchen, das Sterben aus der Tabu-Ecke zu nehmen, da es mitten ins Leben gehört.“ Denn: „Mal stirbt ein junger und mal ein alter Mensch. Manchmal bleibt eine ganze Familie zurück, manchmal kleine Kinder. Wir wollen Mut machen, über das Thema zu sprechen, und die Sterbenden und die Familien unterstützen.“

Eine Sterbebegleitung könne über einen längeren Zeitraum laufen. Einmal pro Woche oder auch täglich. Danach habe jeder Hospizbegleiter die Möglichkeit, sich eine Auszeit zu nehmen. Auch wegen privater Aufgaben mache ein Begleiter manchmal eine Pause und komme eventuell auch erst nach Jahren wieder.

Und was bedeutet diese Arbeit für die Hospizbegleiter persönlich? „Jeder Mensch hat Aufgaben, die ihm das Leben stellt. Als Hospizler sehen wir es als unsere Aufgabe, da zu sprechen, wo anderen die Worte fehlen“, erklärt Gudde.