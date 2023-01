Sport nach Herzinfarkt: Tus Sudweyhe sucht Trainer

Von: Sigi Schritt

Heinz-Wilhelm Clausen sucht für Herzgruppen Verstärkung. © Sigi Schritt

Heinz-Wilhelm Clausen sucht händeringend Nachwuchs für die Herzsport-Gruppen des TuS Sudweyhe. Derzeit betreut der Verein 180 Herzpatienten in sieben Gruppen.

Weyhe – Heinz-Wilhelm Clausen vom TuS Sudweyhe schlägt Alarm: Nach derzeitiger Planung kann der ehemalige Vorsitzende des Vereins zum Ende des Jahres keine gesicherte Betreuung für vier Herzgruppen anbieten. Deshalb sucht der Sudweyher Übungsleiter, die sich vorstellen können, ein sportliches Trainingsangebot für Herzpatienten anzubieten. Der Sudweyher will rechtzeitig für Ersatz für jene Trainer sorgen, die langfristig nicht mehr für das Herztraining zur Verfügung stehen.

TuS Sudweyhe war vor 4 Jahrzehnten der erste Verein im Landkreis, der Herzsport angeboten hat

Derzeit verteilen sich 180 Herzpatienten auf insgesamt sieben Gruppen, so Clausen. „Es sind nicht immer alle Personen da“, sagt er. Die Anzahl steige, sagt er. Allein für diese Woche stünden Gespräche mit vier Interessenten an, die sich für die Übungsabende interessieren.

„Die Infarkte werden nicht weniger“, erklärt Clausen. Jährlich würden etwa 50 Herzpatienten Kontakt zum TuS Sudweyhe aufnehmen. „30 von ihnen bleiben bei uns hängen.“

Der TuS Sudweyhe sei der einzige Verein in Weyhe, der als Gesundheitssport Herzsport anbietet, so Clausen. Vor vier Jahrzehnten sei er sogar der erste Verein im Landkreis und einer der wenigen in Niedersachsen gewesen. Was in der Halle passiert? „Wir machen dort richtig Sport“, sagt Clausen. „Zum Programm gehören Aufwärmübungen, Gymnastik. Wir spielen Volleyball.“ Bei jenem Spiel übers Netz gehe es nicht um Punkte, sondern um Spielfreude. „Wir wollen keinen Ehrgeiz anstacheln, sondern wollen nur dafür sorgen, dass sich jeder nach seiner Möglichkeit belastet.“

„Es gibt Menschen, die sind nach einem Herzinfarkt wieder topfit, andere können sich aufgrund des Alters weniger belasten, die machen Hockergymnastik.“ Heinz-Wilhelm Clausen betont: „Niemand wird überfordert. Wir wollen den Patienten jedoch Mut machen, sich ein stückweit zu fordern, um daran zu arbeiten, ihren Zustand zu stabilisieren und zu verbessern.“ Niemand müsse sich Sorgen machen, denn an jedem Trainingstag sei auch ein Arzt anwesend. „Das klappt ganz gut“, sagt Clausen, der gerade für den Pool der Mediziner einen Jahresplan schreibt. Die Mediziner kommen sowohl aus Weyhe als auch aus angrenzenden Ortschaften. „Seit 40 Jahren wird der Herzsport von ihnen unterstützt und sie sind anwesend, sollte es zu einem Zwischenfall kommen.“

Die Spezialausbildung zum Übungsleiter dauert 120 Stunden ‒ eine Trainerlizenz ist Voraussetzung

„Es ist eine unheimlich dankbare Aufgabe, Herzpatienten zu betreuen, weil da ganz viel zurückkommt.“ Clausen erläutert, was er damit meint: „Der Herzinfarkt ist ein traumatisches Erlebnis. Das Herz hat sich verabschiedet. Viele waren schon weg, mussten reanimiert werden und wurden zurückgeholt“, sagt Clausen. „Die haben auf einer Schippe gesessen. Es ging um Leben oder Tod.“ Die Patienten kommen aus dem Krankenhaus oder der Reha und seien noch voller Angst. „Die Leute rechnen damit, dass jederzeit wieder etwas passieren kann.“

Ein Übungsleiter könne also viel tun, um das Leben dieser Menschen zu verbessern: Der Sport würde die Freude wieder ansteigen lassen, die Menschen würden selbstsicherer werden und sie könnten schrittweise wieder in ihr altes Leben zurückkehren.

Die Übungsleiter müssten eine spezielle Ausbildung absolvieren. Wer als Übungsleiter oder Fußballtrainer bereits die allgemeine Lizenz vorweisen kann, muss in einem Intensivkurs weitere 120 Stunden absolvieren und später bereit sein, regelmäßig auf der Matte zu stehen. „Die Interessenten müssen nur Zeit mitbringen“, so Clausen. Das Finanzielle übernehme der Verein. „Der bezahlt die Ausbildung komplett.“

Die Gemeinde unterstütze den Herzsport sehr, lobt Clausen. Es gab zum Beispiel nie ein Problem, Hallenzeiten zu bekommen.

Nur am Anfang sei es schwer gewesen, als der Herzsport in der Region neu war. „Ich musste darum kämpfen“, erinnert sich der Sudweyher.

In der Anfangszeit der Kurse 1982 hat das DRK sich oft den Defibrillator ausgeliehen

1982 habe Heinz-Wilhelm Clausen in Leeste in der Halle 1 mit sechs Patienten Herzsport getrieben. Die Ärzte habe er nur für eine Betreuung am Dienstagabend gewinnen können, erinnert er sich.

Weshalb er damals die ganze dreigeteilte Halle ab 20.30 Uhr haben wollte? „Ich wusste, dass der Zuspruch größer wird.“ Und er behielt recht.

Trotzdem: Der Sudweyher musste sich in Leeste gegen viele Widerstände behaupten. Die Anzahl der Patienten mache es notwendig, weitere Gruppen aufzumachen. Die Halle wurde dann ab 19 Uhr geordert, und später kam die Halle 2 dazu. Das sei noch heute so – nach 40 Jahren. Heute ist die Erkenntnis längst da, dass spezieller Sport Herzpatienten hilft.

Eine Anekdote aus der Anfangszeit des Weyher Herzsports weiß Clausen noch zu berichten: Wegen dieser Gruppe hat das Rettungsteam des Deutschen Roten Kreuzes manches Leben retten können, ist sich Clausen sicher. „Für unsere Gruppen hatten wir einen eigenen Defibrillator zur Verfügung, der 25000 DM gekostet hatte. Das DRK lieh sich regelmäßig das Gerät aus und brachte es vor dem Sport wieder in die Halle und holte es danach auch wieder ab.“