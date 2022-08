Spontane Zugabe: Fünftes Summer in the City in Kirchweyhe

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Allein mit ihrer Gitarre: Die Singer-Songwriterin Ameel Hotaky aus Weyhe. © Hotaky

Jetzt doch: Die „Summer in the City“-Reihe bekommt in diesem Jahr eine fünfte Auflage. Der Konzert-Nachschlag am Donnerstag, 18. August, bewegt sich musikalisch zwischen Singer-Songwriter und Unterhaltungsorchester.

Mit Ameel Hotaky und Sound of Weyhe wird es dieses Mal zwei Live-Auftritte hintereinander geben. Sowohl die junge Solo-Künstlerin als auch das Orchester stammen aus der Gemeinde. Einen „Weyher Abend“ verspricht deshalb Hedda Stock aus dem Kulturbüro der Gemeinde.

Noch Ende letzter Woche hatte es von dort geheißen, dass dieses Jahr bei vier Veranstaltungen bleiben würde. Was zeigt, wie spontan die Verantwortlichen das fünfte „Summer in the City“ auf die Beine gestellt haben. Den Ausschlag haben Reaktionen der Besucherinnen und Besucher gegeben. Tausende Besucher aus Weyhe und der Umgebung seien an den vier Terminen zur beliebten Veranstaltung auf den Marktplatz in Kirchweyhe geströmt, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Gute Resonanz für Summer in City 2022: Fünftes Konzert am 18. August

„Wir haben für ,Summer in the City‘ eine außerordentlich gute Resonanz bekommen“, berichtete Bürgermeister Frank Seidel. Obwohl es eigentlich nicht geplant war, habe man die Köpfe zusammengesteckt und alle Hebel in Bewegung gesetzt – seit Dienstag dieser Woche. Alles sei „mit sehr heißer Nadel gestrickt, aber trotzdem gut“.

Sound of Weyhe: In Orchesterstärke. © Sound of Weyhe

Die erst 17-jährige Ameel Hotaky spielt mehrere Instrumente, die sie sich selbst beigebracht hat. In der Vergangenheit ist sie mit ihrer Akustik-Gitarre aufgetreten – mit der sie sich per Loop-Effekt mehrfach selbst begleitete.

Ohne Effekte begeisterte sie am vergangenen Wochenende das Publikum in der Sudweyher Wassermühle. Darunter auch die Kulturbeauftragte Hedda Stock. Aber dieses Mal spiele Hotaky auf der richtig großen Bühne. „Da gehört sie auch hin“, findet Stock, die von einer größeren Karriere der Weyher Sängerin überzeugt ist: „Wir werden noch viel von ihr hören.“ Stock hebt dabei auch Hotakys Songwriting hervor: Die Liedtexte seien nicht zu unterschätzen.

Sommerlich: Hedda Stock und Frank Seidel. © Wittenberg

Nach der jungen Solo-Künstlerin wird ein ganzes Blasorchester die Bühne übernehmen: Sound of Weyhe, das Orchester der Sportvereinigung Kirchweyhe (SVK). Es spielt neben sinfonischer Blasmusik auch Filmmusik, Swing, Tanzmusik, Rock, Pop, Oldies und Schlager.

Bei einem Orchester müssen allerdings alle Instrumente vertreten sein. Was bei einem spontanen Konzert mitten in den Sommerferien ein Problem sein kann, wie Hedda Stock berichtet. Das sei gar nicht so einfach gewesen, die Zusage vom Schlagzeuger sei erst am Morgen gekommen, sagte Stock am Donnerstagvormittag.

Gastronomen auf dem Kirchweyher Marktplatz haben spontan zugesagt

„Wir freuen uns, dass alles so spontan geklappt hat“, lautete ihr Fazit. Daran haben einerseits die Musikerinnen und Musiker ihren Anteil, das Organisationsteam, und der Bauhof Gemeinde, der den Aufbau sowie nachts den Abbau übernimmt.

Andererseits aber haben die Gastronomen um und auf dem Kirchweyher Marktplatz zugesagt. Seidel dankte allen Ständen und Beteiligten für ihre Flexibilität und Unterstützung. Er bat die Gäste aber vorab um Verständnis, falls es kommenden Donnerstag bei Bestellungen etwas länger dauern sollte: Wegen des kurzfristigen Termins steht eventuell weniger Personal zur Verfügung.

Summer in the City: Dieses Mal mit Cocktail-Bar

Zudem kündigte Seidel einen Neuzugang an: Zum ersten Mal in diesem Jahr werde der Cocktail-Shuttle von Sascha Kirchner bei „Summer in the City“ dabei sein, um sowohl alkoholhaltige als auch alkoholfreie Cocktails anzubieten. Ansonsten verspricht die Ankündigung wieder Gaumenfreuden lokaler und überregionaler Anbieter: „unter anderem Pommes und Bratwurst, Burger, Eis oder Fischbrötchen“. Aufbau und Anordnung sollen an die beiden vorangegangenen Termine angelehnt sein.

Wie gehabt wird es vor, nach und zwischen den Live-Shows nicht still sein. DJ Tilow werde in gewohnt lockerer Manier anmoderieren, flotte Beats spielen und nicht nur in den Aufbaupausen für gute Stimmung und Musik sorgen, heißt in der Ankündigung.

Von organisatorischer Seite steht demnach einem fünften „Summer in City“ in diesem Jahr nichts mehr im Weg. Nun muss noch das Wetter zur Openair-Stimmung passen, damit die Veranstaltung ihrem Namen wieder gerecht wird.

Summer in the City

Donnerstag, 18 August, von 17 bis 22 Uhr auf dem Marktplatz Kirchweyhe. Der Auftritt von Ameel Hotaky ist für circa 18 Uhr angekündigt. Der Eintritt ist frei.