Sponsoren für Kameratechnik gesucht

Deutsche Glasfaser will Leester Kirche als erstes Gotteshaus im Land mit Breitband ausstatten

+ © - Soll als eine der ersten Kirchen im Land einen Glasfaseranschluss bekommen: Gottesdienste und Konzerte könnten dann in hoher Auflösung gestreamt werden. © -

von Sigi Schritt

Weyhe – Die Marienkirche wird künftig als Auftrittsort für Bands doppelt interessant werden. Da ist sich der Pop-Kantor Sören Tesch „sehr sicher“. Das Gotteshaus am Henry-Wetjen-Platz in Leeste verfügt laut Tesch „nicht nur über eine gute Akustik“, sondern es soll im nächsten Jahr auch einen Glasfaser-Anschluss bekommen – wenn das Unternehmen Deutsche Glasfaser den Weyher Ortsteil Leeste mit den schnellen Leitungen ausrüstet. Das Leester Gotteshaus wäre in diesem Fall das erste in Niedersachsen, das einen Glasfaser-Anschluss bekommt, so Thomas Breer, Projektleiter des Unternehmens Deutsche Glasfaser für die aktuell laufende Nachfragebündelung in Leeste. Breer lobt die digitalen Aktivitäten der Kirchengemeinde und überreichte eine Finanzspritze in Höhe von 3 000 Euro. „Als wir erfahren haben, was die Evangelische Kirchengemeinde Leeste seit Ausbruch der Corona-Pandemie auf die Beine stellt, um den Gemeindemitgliedern nahe sein, wollten wir ihr Livestream-Projekt unterstützen“, begründet Projektleiter Thomas Breer die Spende.