Spendenlauf am 30. September für den guten Zweck

Von: Gregor Hühne

Teilen

Run for Help: Die Vorsitzenden des Vereins Eine-Welt-Forum Weyhe Patrick Hackmann und Uta Klagge werben für den Spendenlauf am 30. September. © Gregor Hühne

Der Hilfsverein Eine-Welt-Forum organisiert eine Spendensammelaktion an der KGS Leeste für eine Schule in Mosambik am 30. September. Der sogenannte „Run for Help“ soll Geld für dringend benötigte Renovierungsarbeiten an der Bildungseinrichtung in dem südostafrikanischen Land erlaufen.

Weyhe – Entwicklungshilfe für ferne Länder braucht einen langen Atem und vor allem Geld. Beides wird nun dringend in Mosambik benötigt, daher findet an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste wieder der „Run for Help“ statt. Die Organisatoren des Eine-Welt-Forums werben nun für die Spendensammelaktion am Freitag, 30. September, um eine Schule dort zu unterstützen.

Konkret wird das Geld für Renovierungsarbeiten und die Instandhaltung von Schulgebäuden (Internat und Lehrerhäuser) in dem Dritte-Welt-Land gebraucht. Das berichtet Vereinsvorsitzende Uta Klagge. Die fast 20 Jahre alten Gebäude seien baufällig, von Vandalismus und Wasserschäden gezeichnet. Außerdem setzen Termiten den Holzfenstern zu. Ein Grund seien die Regenzeiten, vergleichsweise schlechtes Baumaterial und allgemein das subtropische Klima in dem Land. Ein bereits eingeholter Kostenvoranschlag beziffere alle notwendigen Arbeiten vor Ort auf 75.000 Euro. Gemessen an seiner Wirtschaftsleistung gilt Mosambik mit rund 14 Milliarden Euro als stark verschuldet (Stand 2020). Zum Vergleich: Deutschland steht mit minus 2.321 Milliarden Euro als „wohlhabend“ da (Stand 2021).

Wie enorm wichtig eine funktionierende Schule dort ist, unterstreicht Patrick Hackmann, stellvertretender Vorsitzender des Vereins: „Die Schule ist die einzige Möglichkeit, dass die Kinder einen Abschluss machen und einen legalen Weg einschlagen können. Sonst rutschen sie in die Kriminalität oder Prostitution.“ Das langjährige Engagement des Vereins dort ist den beiden Vorsitzenden daher auch ein persönliches Anliegen. Diese Schule, die rund 1.000 Schüler besuchen, „liegt uns am Herzen“, betont Uta Klagge.

Die Schule ist die einzige Möglichkeit, dass die Kinder einen Abschluss machen und einen legalen Weg einschlagen können. Sonst rutschen sie in die Kriminalität oder Prostitution.

Eigentlich sei die Instandhaltung von Schulen eine Aufgabe des mosambikanischen Staates, so die Vereinsvorsitzende, doch das südostafrikanische Land habe kein Geld dafür. Außerdem funktioniere die Kooperation mit dem mosambikanischen Staat nicht. „Die Gegend ist sehr ländlich geprägt, die Schüler kommen aus sehr weit entfernten, kleinen Dörfern, die man teilweise nicht mal als solche bezeichnen kann“, beschreibt Patrick Hackmann die Lage der Schule.

Der Verein Eine-Welt-Forum Weyhe unterstützt seit mehr als 30 Jahren Bedürftige in aller Welt. Das wichtigste Projekt bis 2015 ist der Schulbau in Mosambik. Das umfasst den Bau und die Renovierung einer Kinderkrippe, die Errichtung von elf Primarschulen und als größtes Projekt den Bau des Sekundarschulzentrums mit Internat und Lehrerhäusern in Ressano Garcia.

Beim letzten und zugleich 17. „Run for Help“ im Jahr 2019 vor der Corona-Pandemie seien rund 47 .000 Euro zusammengekommen, lobt Patrick Hackmann. Damals nahmen vier Schulen an dem Spendenlauf teil: die Grundschule (GS) Leeste, die GS Erichshof, die KGS Kirchweyhe sowie die KGS Leeste.

Uta Klagge hofft auf eine rege Teilnahme in Weyhe und dass „Herr Seidel den Startschuss geben wird“, wenn der Spendenlauf am Ende des Monats startet. „Der Termin ist schon notiert“, antwortet Bürgermeister Frank Seidel, der das Projekt ausdrücklich lobt und sich über das Engagement der Helfer freut.

Dass die Hilfe in dem fernen Land Früchte trägt, bestätigen Uta Klagge und Patrick Hackmann. Außerdem habe der Hilfsverein eine Vertrauensperson in Mosambik, die vor Ort Rechnungen auf Plausibilität prüfe.

Im Laufe der Zeit hätten sich Geschäfte und Unternehmen um die Schule angesiedelt und die ersten Schüler hätten bereits ihre Abschlüsse erreicht. Uta Klagge nennt beispielsweise eine junge Frau, die einen juristischen Abschluss gemacht hat.