SPD möchte den Bahnhof in Dreye attraktiver gestalten

Von: Dierck Wittenberg

Den Bahnsteig leichter mit dem Rad erreichen, dafür sollen die Treppen am Dreyer Bahnhof nach dem Willen der SPD Fahrradschienen bekommen. Jürgen Borchers, Lara Meyer und Rainer Zottmann (v.l.) wollen zudem zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Autos schaffen. © Dierck Wittenberg

Die SPD-Fraktion in Weyhe beantragt zusätzliche Stellplätze für Autos und Fahrräder sowie Treppenschienen am Bahnhof Dreye. So soll er attraktiver werden.

Dreye – Die Weyher SPD möchte erreichen, dass der Bahnhof in Dreye von Pendlern und anderen Reisenden stärker genutzt wird. Um einen entsprechenden Antrag wird es am heutigen Dienstagabend im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt gehen. Für ihr Ziel machen die Autoren Jürgen Borchers, Lara Meyer und Rainer Zottmann drei konkrete Vorschläge. Demnach sollen zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Radfahrer und für Autofahrer entstehen, die Barrierefreiheit soll zumindest verbessert werden.

Gemeindegrundstück hinter aktuellen Parkplätzen wird für Erweiterung vorgeschlagen

Beim Ortstermin mit den Antragstellern am nasskalten Montagvormittag spricht der Fraktionsvorsitzende Rainer Zottmann bezogen auf das Areal von einem „Dornröschenschlaf“. Jetzt, Ende Herbst, sind am Unterstand noch ein paar Fahrradplätze frei. „Im Sommer ist hier alles voll gewesen“, so Zottmann. Die Besitzer seien zum Anschließen ihrer Räder auf Laternen ausgewichen.

„Wir brauchen mehr gute Fahrrad-Abstellmöglichkeiten“, sagt Zottmann. Im Gespräch bringen er und seine Fraktionskollegen eine doppelstöckige Anlage ins Spiel – kleiner, aber nach ähnlichem Prinzip wie die am Kirchweyher Bahnhof. Nach Zottmanns persönlicher Einschätzung wäre die doppelte Zahl an Fahrradstellplätzen nötig. „Aber das muss die Gemeinde entscheiden.“

Bei der Erweiterung des Auto-Parkplatzes denken die SPD-Mitglieder an das Areal hinter dem aktuellen Parkplatz: Ein Gemeindegrundstück, das man mit Schotter in eine einfache Parkfläche umwandeln könne. „Wir werben für einen P+M-Parkplatz“, verweist Zottmann zudem auf die Idee eines Anlaufpunkts für Fahrgemeinschaften. „P+M“ steht für Parken und Mitfahren. Ferner sollen Ladepunkte für E-Autos geschaffen werden.

Außerdem regt der Antrag Schienen zum Schieben von Fahrrädern an beiden Treppen an. „Eine einfache Erleichterung“, erläutert Lara Meyer – auch angesichts des relativ hohen Gewichts von Elektro-Fahrrädern.

Barrierefreiheit ist in naher Zukunft am Dreyer Bahnhof nicht zu erwarten

Das Hindernis, das die Treppen für Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen bildet, wäre damit noch nicht beseitigt. Vor Ort verweisen die drei darauf, dass ein Fahrstuhl wie in Kirchweyhe außerhalb der Möglichkeiten der Gemeinde liege. Im Antrag heißt es: „Der Haltepunkt Dreye wird nach den Planungen der Bahn und des ZVBN (Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen, Anm. d. Red.) in den nächsten Jahren nicht barrierefrei ausgebaut werden.“ Durch die Vorschläge soll also die Attraktivität in der Zwischenzeit erhöht werden. „Das sind keine weltbewegenden Summen“, sagt Rainer Zottmann mit Blick auf die Kosten.

Bei möglichen Nutzern nennt er Pendler, die nach Bremen fahren oder von dort in die Gemeinde kommen. Dreye sei ein Bahnhof vor den Toren Bremens: Wem der gesamte Weg zu weit sei, der könne in Dreye aufs Rad steigen und über den Deich nach Bremen kommen.

Lara Meyer berichtet aus eigener Erfahrung, dass sie aus der Ahauser Richtung den Umweg nach Kirchweyhe mache, um in den Zug nach Bremen zu steigen. Gleiches dürfte für Fahrgäste aus Riede oder Thedinghausen gelten.

Zum Hintergrund zählt auch die Klimaneutralität, der sich Weyhe bis 2035 verschrieben hat. Mit kleinen Schritten könne man viel erreichen, sind sich die Antragsteller einig. Als langfristiges Ziel nennt der Antrag zudem den barrierefreien Ausbau des Haltepunkts. Außerdem eine höhere Taktung von zwei Zügen statt eines Zugs pro Stunde. Es sei wie mit dem Huhn und dem Ei, so Zottmann: Wenige Fahrgäste führen zu einer geringen Takt-Frequenz. „Wichtig ist, dass wir einen Anfang machen“, sagt Lara Meyer daher.