FDP und CDU werfen SPD Verletzung der parteipolitischen Neutralität an der KGS Leeste vor

Prigge Schauten sich während des Besuchs die iPad-Klasse der KGS Leeste an: die Sozialdemokraten Bürgermeister Frank Seidel (v.l.) , Ministerpräsident Stephan Weil sowie Landtagskandidat Dennis True.

Hat die SPD den Besuch des Ministerpräsidenten Stephan Weil in der KGS Leeste als Wahlkampfveranstaltung genutzt? Diese Frage treibt die Weyher Politik um.

Weyhe – Ist die parteipolitische Neutralität in der KGS Leeste verletzt worden? Mit dieser Frage beschäftigt sich zurzeit die Weyher Politik. Der Vorwurf: Die SPD hätte den Besuch des Ministerpräsidenten Stephan Weil an der Schule als Wahlkampfveranstaltung genutzt. Wie berichtet, stand dieser am Montag den Schülern der KGS Rede und Antwort. Im Schlepptau: Bürgermeister Frank Seidel (SPD) sowie Landtagskandidat Dennis True (SPD).

„Eine ganz klare SPD-Veranstaltung“, sagt Dr. Marco Genthe, Rechtsanwalt und Landtagsabgeordneter der FDP. Er kritisiere das Vorgehen der Sozialdemokraten scharf. Es sei ein Verstoß gegen den Erlass „Besuche von Politikerinnen und Politikern in öffentlichen Schulen“ des Niedersächsischen Kultusministeriums. Unter Punkt 2.1 seien Besuche von Parteien in Schuleinrichtungen eindeutig geklärt. Dort heißt es: „Die Schule hat dafür zu sorgen, dass bei diesen Einladungen, die im Laufe eines Jahres ausgesprochen werden, keine Partei bevorzugt oder benachteiligt wird. Sie ist zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet.“

Die Schuleinrichtung sei laut Genthe für parteipolitische Zwecke instrumentalisiert worden. Der Bürgermeister und der Landtagskandidat hätten lediglich auf den Pressefotos erscheinen wollen. „Es gibt einfach keinen anderen Anlass“, erklärt er. Es sei eine klare Wahlkampfveranstaltung gewesen.

Weyer Politik will Thema im Gemeinderat besprechen

Auch die Parteien in Weyhe stehen der Veranstaltung kritisch gegenüber. „Wir sind not amused“, fasst Claus-Peter Wessel, Vorsitzender der CDU im Weyher Gemeinderat, zusammen. Kein anderer Landtagskandidat außer True, der „keinerlei Verbindung zu Weyhe hat“, sei vor Ort gewesen. Auch der Zeitpunkt des Besuchs sei für seine Zwecke „recht werbewirksam“ genutzt worden. „Die Frage steht im Raum, ob sich die Partei während des Besuchs nicht falsch verhalten hat“, so Wessel. In den Reihen der Weyher Politik werde darüber beraten, wie mit solchen Veranstaltungen besser umgegangen werden könne. Im Gemeinderat soll der Besuch noch einmal thematisiert werden.

Den Ministerpräsidenten als Amtsträger treffe jedoch keine Schuld, so Wessel. Dieser könne sich jederzeit ein Bild von Schulen in Niedersachsen machen.

Wie Vivien Werner, Pressesprecherin der Sozialdemokraten in Niedersachsen, erklärt, sei „Herr Weil nicht als Ministerpräsident vor Ort gewesen“. Er sei als SPD-Landesvorsitzender angereist. Auf Facebook beschreibt Weil seinen Besuch in Leeste als Teil seiner „Wahlkampf-Entdeckungsreise durch Niedersachsen“. Dennis True veröffentlichte nach dem Termin gemeinsame Pressefotos mit Weil in der Schule, unter denen das SPD-Banner zu sehen ist.

Weil in Weyhe: Landtagskandidat Dennis True für Besuch verantwortlich

Doch wie ist es zur Einladung des Ministerpräsidenten gekommen? Wie die Gemeinde in einer Stellungnahme schreibt, sei es Dennis True gewesen, der Ministerpräsident Stephan Weil für einen Besuch in der Region gewinnen konnte. Angedacht sei eine Wahlkampfveranstaltung am Weyher Marktplatz gewesen, True habe im Laufe der Vorbereitung zudem dabei vermittelt, dass Ministerpräsident Weil im Zuge seines Aufenthalts auch die KGS Leeste besichtigt.

Auf Nachfrage erklärt True, dass er gemeinsam mit Michael Krutschke, Schulleiter der KGS Leeste, die Details des Besuchs besprochen hätte. Die Vorwürfe, die Stippvisite sei eine reine SPD-Veranstaltung gewesen, weise er entschieden zurück. „Ich habe mich an den Besuch rangehangen“, so der Landtagskandidat. Dass er die entstandenen Pressefotos für sich und den Wahlkampf nutze, finde er nicht verwerflich. „In der Schule selbst war die parteipolitische Neutralität trotzdem gegeben.“

In der Tat habe der Landtagskandidat während der Veranstaltung keine parteipolitische Werbung gemacht, erzählt Krutschke. „Dennis True hat nicht ein mal das Kürzel SPD in den Mund genommen.“ Auch die Abklärung mit der Landesschulbehörde über den Besuch des Ministerpräsidenten sei reibungslos gewesen. Dass die Veranstaltung weniger als vier Wochen vor der Wahl stattfinden sollte, sei vonseiten der Behörde kein Problem gewesen. Dennis True als Landtagskandidat sei bei der Kommunikation zwischen dem Schulleiter und der Behörde nicht thematisiert worden.