Sound of Weyhe spielen zum Auftakt von „Summer in the City“

Von: Dierck Wittenberg

Am 22. Juni geht’s los: Birgit Sündermann und Kati Meißner (r.) von der Trommelgruppe Unikat sowie Sören Giese (l., Kulturbüro der Gemeinde) und Axel Hübner (Sound of Weyhe) werben für „Summer in the City“. © Dierck Wittenberg

„Summer in the City“ kehrt bald auf den Marktplatz zurück – etwas früher als sonst. Das Unterhaltungsorchester Sound of Weyhe wird am Donnerstag, 22. Juni, zum Auftakt der beliebten Veranstaltungsreihe spielen.

Weyhe –Also noch vor den Sommerferien, weil das Weyher Theater den Platz später für seine große Open-Air-Bühne brauchen wird. „Rock, Pop, Oldies für alle Generationen“, so fasst Frontmann Axel Hübner das Rezept von Sound of Weyhe zusammen.

Mit dem Blasorchester der Sportvereinigung Kirchweyhe wird die Reihe dieses Jahr so anfangen, wie sie 2022 aufgehört hat. Vergangenes Jahr hatte das Orchester kurzfristig einen „Summer in the City“- Zusatztermin ermöglicht. „Könnt Ihr nicht spielen?“ – Die Whatsapp-Nachricht von Bürgermeister Frank Seidel hatte ihn im Bremer Stadionbad erreicht, so Hübner. Sie konnten, und der Auftritt wurde zum vollen Erfolg. Er werde nie vergessen wie das Publikum bei „Aloha Heja He“ eine Schneise gebildet und gemeinsam gerudert habe, so Hübner. „Insofern ist es eine große Ehre, ,Summer in the City‘ zu eröffnen“, sagt er.

Ehre scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen

Diese Ehre scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen: Sound of Weyhe spielen „auf vielfachen Wunsch“ wieder bei „Summer in the City“, erläutert Sören Giese. Der vergangenes Jahr zum Kultur-Team der Gemeinde gestoßene Mitarbeiter ist erstmals für die Organisation der Konzertreihe mitverantwortlich. „Ich denke, wir haben eine gute Mischung zusammenbekommen“, sagt Giese über die verschiedenen musikalischen Stile, die bei den fünf Terminen (siehe Kasten) vertreten sind. Zudem habe man hiesigen Gruppen die Bühne bereiten wollen, ergänzt Gemeindesprecher Sebastian Kelm.

Hierzu zählt auch Unikat, die inklusive Trommelgruppe beim TSV Blau-Weiß Melchiorshausen. Wie berichtet, haben dort Menschen mit unterschiedlichen Handicaps Spaß daran, zu Filmmusik oder Schlagern auf Gymnastikbällen zu trommeln. Damit hat die Gruppe zuletzt beim Bahnhofsfest das Publikum in seinen Bann gezogen. Am Donnerstag, 13. Juli, folgt der erste Auftritt bei „Summer in the City“, als Vorgruppe der Band FolkStones.

Krönung der Entwicklung der letzten Jahre

„Jeder kann bei uns mitmachen, der Spaß dabei hat“, sagt Kati Meißner, neue Inklusionsbeauftragte beim TSV. Mit der Vereinsvorsitzenden Birgit Sündermann trainiert Meißner die Gruppe. Mit Blick auf die Verwirklichung von Inklusion stellt Sündermann fest: „Man merkt, dass unser Weg, wie es in dem Lied von Kerstin Ott heißt, noch weit ist.“

Auf dem Weg dahin wird Unikat kommende Woche im Vorab-Programm der Special Olympics, auf dem Berliner Alexanderplatz, trommeln. Ähnlich Sound of Weyhe: Das Blasorchester wird laut Axel Hübner in Bremen für die US-Delegation der Weltspiele für Menschen mit Behinderung spielen. Man habe das Unterhaltungsorchester seit rund 15 Jahren „Stück für Stück“ ausgebaut. „Zusammen mit Summer in the City ist das die Krönung der Entwicklung der letzten Jahre“, so Hübner über den Special-Olympics-Auftritt.