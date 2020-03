Sorge um die Moore

Im Kleinen Moor in Leeste sinkt das Grundwasser. Nabu-Vorsitzender Thomas Brugger sorgt sich um die dort lebenden Amphibien. Foto: heinfried husmann

Leeste – „Das Kleine Moor ist hier das Hauptlaichgewässer für Amphibien“, sagt der Nabu-Vorsitzende Thomas Brugger. Doch seit September 2018 ist das Moor trocken gefallen. Der Grund dafür? Die Trinkwassergewinnung. Aus seiner Sicht seien die Harzwasserwerke dafür verantwortlich. Insgesamt 19 Trinkwasserbrunnen befinden sich in Weyhe, Fahrenhorst, Barrien und Ristedt, erklärt er. Die ersten Brunnen existieren bereits seit den 60er-Jahren, danach wurden weitere errichtet. Das Abschöpfen des Wassers führe dazu, dass sich der Grundwasserspiegel zwischen einem Meter und 1,50 Meter abgesenkt habe, so Brugger. Aktuell liege die Fördermenge des Unternehmens bei 18 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich.

Doch ein Lichtblick am Himmel: Der Landkreis bestätigte dem Naturschutzbund Anfang des Jahres, dass durch die Trinkwassergewinnung der Grundwasserspiegel gesunken ist. „Es ist toll, nach anderthalb Jahren, endlich die Bestätigung erhalten zu haben.“ Damit sind die Harzwasserwerke nun dazu verpflichtet, etwas an der Situation zu ändern. „Wenn die Trinkgewinnung zu einer Austrocknung oder zu extremen Schäden führt, dann sind die Harzwasser kompensationspflichtig“, erklärt Brugger. Das bedeutet, dass die Harzwasserwerke dafür Sorge tragen müssten, dass sich wieder mehr Wasser in den Mooren befindet.

Doch es gibt ein weiteres Problem: Der Niederschlag, der auf sich warten lässt. „Grundwasser bildet sich aus Niederschlag und ohne den gibt es auch kein Grundwasser“, bringt Brugger seine Sorge zum Ausdruck. Vorher sei die Rechnung aufgegangen, doch die Klimaveränderung trage ebenso ihren Teil dazu bei. „Wir hatten schon lange die Vermutung, dass das Kleine Moor grundwasserabhängig ist.“ Nach einer geografischen Höhenmessung konnte der Nabu belegen, dass in der Zeit, in der das Moor ausgetrocknet war, der Grundwasserspiegel unter den Grund des Moores gesunken sei.

Welche Auswirkungen hat das für die Tiere? „Ich habe Angst, dass die Amphibienpopulation einbricht, die es im Kleinen Moor gibt“, erzählt Brugger. Die Tiere könnten auch nicht ins Böttchers Moor quartiert werden, weil sich dort der Sonnenbarsch verbreitet hat, der schädlich für die Brut sei. Irgendjemand habe die Tiere dort ausgesetzt.

Der Nabu-Vorsitzende betont: „Ich will nicht nach dem Schuldigen suchen, ich will einfach die Moore retten.“

„In den 60er-Jahren floss das Wasser vom Kleinen Moor noch in das Böttchers Moor.“ Von einer Verbindung zwischen den beiden Biotopen ist jetzt nichts mehr von zu sehen. Äste und Blätter liegen nun dort auf dem Boden des Waldstückes, wo damals das Wasser floss. „Es geht rapide abwärts. Die Trinkwassergewinnung hat sich nicht verändert. Aber die Harzwasserwerke haben nicht auf dem Zettel gehabt, dass es weniger regnen könne“, so Brugger.

„Natürlich wollen sie die Moore nicht absichtlich zerstören.“ Aber die Trinkwassergewinnung müsse sich seiner Meinung nach um die Hälfte reduzieren. Sein Vorschlag: „Eine Möglichkeit wäre es, das Wasser aus größeren Flüssen zu gewinnen.“

Nach der Bestätigung des Landkreises ist die Gemeinde selbst aktiv geworden. Mit Baggern wurde das Moor vertieft, sodass der Wasserstand aktuell wieder etwas höher liegt und so den Amphibien weiterhin einen Lebensraum ermöglicht. Aber aus seiner Sicht müsse sich etwas ändern, damit die Moore erhalten bleiben.

Der Nabu-Vorsitzende überlegt, sich ein hydrologisches Gutachten erstellen zu lassen. „Ich würde gerne wissen, wie dicht das Moor ist.“ lat