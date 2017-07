Ein Trecker fährt in Weyhe-Leeste in der Nähe des Mühlenkamp-Freizeitgeländes dem Sonnenuntergang entgegen. Er zieht auf einem abgeernteten Feld seine Bahnen, um das Stroh mit einer Rundballenpresse aufzunehmen, zu rollen und schließlich zu pressen. Wie in der Wesergemeinde haben auch andere Landwirte dieser Tage selten Zeit für Romantik. Denn die Bauern und Mitarbeiter von Lohnbetrieben müssen die regenfreie Zeit ausnutzen, um ihre Feldarbeit zu erledigen. Die Sommergerste ist fast eingeholt. Im Anschluss geht es um Weizen. Weshalb die Fahrer von Landmaschinen sich beeilen und auch nachts unterwegs sind? Sie wollen mit ihrem Werk vor dem nächsten Regen fertig werden, der sich laut Meteorologen in hiesigen Gefilden für heute und morgen angekündigt hat. - sie/Foto: Schritt