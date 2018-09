Sonne kühlt das Gefriergut

Aldi-Neubau in Angelse: Solaranlage produziert Strom für den Verbrauchermarkt

+ Der Eingang des neuen Aldi-Marktes befindet sich jetzt in der Nähe des Rewe-Verbrauchermarktes. - Foto: Ehlers

ANGELSE - Von Sigi Schritt. Die Arbeiten am Neubau des Aldi-Marktes in Angelse liegen im Zeitplan. Das sagt Longinus Flenker, Leiter Immobilien und Expansion der Aldi Immobilienverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Herten, auf Anfrage. Bis auf kleinere Restarbeiten sei das Bauprojekt jetzt abgeschlossen. Nach siebenmonatiger Bauzeit soll der Verbrauchermarkt – wie vorgesehen – am Donnerstag, 11. Oktober, pünktlich um 8 Uhr öffnen.