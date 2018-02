Mit Songs über Liebe auf den Spuren der Beatles

Kirchweyhe - Die Beatles-Cover-Band „The Fairies“ ist wieder da: Sänger und Gitarrist Norbert Krietemeyer, Keyboarder Moritz Puschke, Gitarrist Tim Fischer, Bassist Thomas Milowski und Schlagzeuger Dietmar Hussong treten mit ihrem Programm „Peace & Love – A Concert For John, Paul, George & Ringo“ morgen in der KGS Kirchweyhe auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Bereits im November 2015 und im Januar des vergangenen Jahres hatten die fünf Musiker aus Bremen das Publikum begeistert.

Das Quintett hat sich nach eigenen Angaben für die Musik der Beatles entschieden, weil sie „zeitlos“ ist und „die Strahlkraft bis heute nicht eingebüßt“ hat. Zahlreiche junge Bands nennen die Beatles sogar als Vorbild und Inspiration. Die zentrale Botschaft ihrer Texte ist laut Ankündigung „scheinbar schlicht und einfach: Friede und Liebe in der Welt!“

„Wir wollen der Welt, vor allem der Jugend und denen, die für Frieden und gegen Gewalt protestieren, eine Botschaft übermitteln. Frieden lässt sich nur mit friedlichen Mitteln erreichen.“ Dieses Zitat von John Lennon aus dem Jahr 1969 hat für „The Fairies“ nichts an Aktualität verloren und wirkt auch im heutigen politischen Weltgeschehen als dringender Appell.

Klassiker, B-Seiten, Raritäten und Obskures

Ganz in diesem Sinne stellt die Band „The Fairies“ bei ihrem Konzert in Kirchweyhe das Motto „Peace & Love“ in den Mittelpunkt und hat entsprechende Beatles-Songs ausgewählt.

Die fünf Musiker präsentieren eigene und zeitgemäße Interpretationen. Laut Ankündigung sind sie geprägt „durch die Charaktere und Persönlichkeiten der Bandmitglieder“.

Darüber hinaus erklingen Beatles-Klassiker sowie B-Seiten, Raritäten und Obskures aus dem vielfältigen Schaffen der „Fab Four“. Mit diesem Profil tourt die Band seit mehr als 15 Jahren durch Deutschland. Zahlreiche Rundfunk- und Fernsehproduktionen dokumentieren den Weg.

Es gibt nur Stehplätze. Einlass: um 19.30 Uhr. Karten kosten 16 Euro (12 Euro ermäßigt). Die Tickets sind im Kulturbüro im Rathaus und an der Abendkasse erhältlich. Vorbestellungen sind heute bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 04203/71255 möglich.

ps/sie