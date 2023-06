Spannung, Sport und Spiel: Anmeldungen für Weyher Ferienkiste gestartet

Von: Dierck Wittenberg

Drei Aktionen von 78: (v.l.) Theaterpädogin Lissa Zimmermann, Cheerleaderin Nicole Pargmann und Dominika Geduldig vom Nähcafé Geduldsfaden laden mit Jugendpfleger Carsten Platt zur Teilnahme an der diesjährigen Ferienkiste ein. © Dierck Wittenberg

Die Weyher Ferienkiste enthält dieses Jahr 78 Aktionen für Kinder und Jugendliche, darunter Ausflüge, verschiedene Sportangebote und Kurse. Anmeldungen sind bereits möglich.

Weyhe – Cheerleading beim SC Weyhe, Improvisationstheater an der KGS Kirchweyhe oder ein Nähkurs im Nähcafé Geduldsfaden: Das sind drei von 78 Veranstaltungen in der diesjährigen Weyher Ferienkiste. „Wieder ein sehr schönes, sehr buntes Programm“, fasst Weyhes Jugendpfleger Carsten Platt zusammen. Das Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren startet am ersten Ferientag (6. Juli) und enden am letzten (16. August).

Eltern können ihre Kinder ab sofort bis einschließlich Sonntag, 25. Juni, online anmelden. „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ – das gilt ausdrücklich nicht: Wo es mehr Anmeldungen als Plätze gibt, wird gelost. Die Verlosung mit anschließender Bekanntgabe der Platzverteilung soll laut Gemeinde am Montag, 26. Juni, erfolgen – ebenfalls online.

„Das Programm macht es möglichst fair“, sagt Carsten Platt über die elektronische Vergabe der dieses Mal insgesamt 1105 Ferienkisten-Plätze: Geschwister-Kinder würden berücksichtigt, genauso lassen sich Freunde angeben. „Manchmal ist die Aktion noch spannender, wenn der beste Kumpel oder die beste Freundin mit dabei ist.“ Zudem lassen sich die Veranstaltungen nach Alter oder auch Barrierefreiheit filtern. Bei Kindern mit Förderbedarf ermuntert Platt dazu, sich im Zweifelsfall mit ihm oder den Veranstaltern in Verbindung zu setzen.

Die Zahl der Angebote in der Weyher Ferienkiste nähert sich wieder dem Niveau vor Corona an. 78 Veranstaltungen sind eine deutliche Steigerung gegenüber 61 im Vorjahr. Darunter finden sich wieder drei große Ausflugsfahrten: in den Kletterpark Verden, in den Serengeti-Park in Hodenhagen sowie ins Bremer Weserstadion.

Als Angebote, die neu dabei sind, nennt der Jugendpfleger unter anderem die „Rätselhaften Ferientage“ mit Vorleser Thomas Prieser, inklusives Trommeln mit Birgit Sündermann vom TSV Blau-Weiß Melchiorshausen sowie Impro-Theater mit der Sozial- und Theaterpädagogin Lissa Zimmermann sowie Cheerleading mit Nicole Pargmann vom SC Weyhe.

Die betont beim Pressetermin: „Cheerleading ist ein ganz eigenständiger Sport“, keinesfalls nur Beiwerk zu Basketball oder American Football. „Egal ob Junge oder Mädchen – wir sind offen für alle“, so die Trainerin. Sie hofft darauf, die Cheerleading-Abteilung im Verein zu vergrößern, sodass ein Team in der „Peewee“-Altersklasse (sieben bis zehn Jahre) aufgebaut werden kann.

Im Kurs von Lissa Zimmermann erwartet die Kinder und Jugendlichen ein Einblick ins Improvisieren. Über Assoziationen entstünden aus in den Raum geworfenen Begriffen zunächst Gesten. „Daraus wird dann eine kleine Szene“, so Zimmermann. Die beiden Termine mit ihr bauten zwar aufeinander auf, ließen sich aber auch einzeln besuchen.

Dominika Geduldig vom Geduldsfaden bietet ebenfalls zwei Kurse an – für unterschiedliche Altersgruppen. Mit den jüngeren Kindern will sie Stoff-Enten nähen, mit den älteren Einkaufsbeutel. Am Ende werden alle, die teilgenommen haben, mit einem fertigen Produkt nach Hause gehen können.

Bis zum Ferien-Ende wartet die Ferienkiste mit vielen weiteren Aktionen auf, die von Angeln bis Boxen, von Cocktailsmachen bis Pizzabacken, von chinesischem Bogenschießen bis Siebdruck reichen. Am Sonntag, 13. August, soll die Ferienkiste wieder mit der Hombachlust auf dem Leester Mühlenkampgelände ihren Höhepunkt finden (eigene Ankündigung folgt).

Online-Anmeldung

Anmeldung, Übersicht und Informationen im Internet: www.unser-ferienprogramm.de/weyhe. Hierfür ist eine (aus Datenschutzgründen gegebenenfalls erneute) Registrierung nötig. Pro Aktion berechnet die Gemeinde zwei Euro, die per Lastschriftverfahren abgebucht werden.