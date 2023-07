Solarstrom-Gewinne fließen in Weyhe in neue Baum-Pflanzungen

Von: Sigi Schritt

Schauen sich in Melchiorshausen die gesponserten Bäume an: Stefan Stejskal, Ulf Panten und Harald Bruns. © Sigi Schritt

Die Zweite Bürgersolarstromgesellschaft aus Weyhe investiert die Gewinne aus der Anlage auf der KGS-Sporthalle Leeste in Sandbirke, Erle und Buche.

Weyhe – Die Zweite Bürgersolarstromgesellschaft betreibt seit Mai 2010 eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthallen der KGS Leeste. Die Geschäftsführer Harald Bruns und Stefan Stejskal berichten über das erfolgreiche Projekt und warum sich die Gesellschaft am Aufforstungsprojekt der Gemeinde Weyhe beteiligt.

Anlage auf der KGS-Sporthalle in Leeste hat 650 000 Kilowattstunden Energie in 13 Jahren erzeugt

Bäume für die Aufforstung in der Wesergemeinde, das war eine Idee, „die unsere Gesellschaft im vergangenen Jahr hatte“, berichten die Geschäftsführer. Rund 1 900 Euro investierte das Unternehmen in 18 größere Bäume. Damit sei ein Teil des Gewinnes der Gesellschaft in das Sponsoring für die Gemeinde geflossen. „Damit leisten wir, die Gesellschafter der PV-Anlage, einen Beitrag zur Vergrößerung des Baumbestands in der Gemeinde Weyhe.“ Ulf Panten, Grünplaner in der Gemeindeverwaltung, hatte die Baumarten Sandbirke, Erle und Buche ausgewählt und in Melchiorshausen pflanzen lassen.

Harald Bruns und Stefan Stejskal hoffen auf Nachahmer und blicken zurück. Die vergangenen Jahre waren aus Sicht der Solarstrom-Gesellschaft gewinnbringend.

Auf dem Dach der Sporthalle (siehe linkes oberes Viertel) befindet sich die Photovoltaik- Anlage der Zweiten Bürgersolarstromgesellschaft. © Sigi Schritt

Die Anlage auf dem Dach der Sporthallen läuft weitgehend störungsfrei. „Es gibt wenig Ausfälle und die Wartungskosten sind gering“, sagt Stefan Stejskal. Gekostet hatte die Anlage einst 186 000 Euro. Diesen Betrag konnte die Gesellschaft investieren, weil 30 Bürgerinnen und Bürger als Gesellschafter Beträge zwischen 1000 und 10 000 Euro zur Verfügung gestellt hatten.

Die Geschäftsführer präsentieren die Eckdaten des ehrgeizigen Projekts: „Die Anlage hat in den 13 Jahren rund 650 000 Kilowattstunden Energie erzeugt.“

Das Minikraftwerk habe eine Nennleistung von 50,4 KWp und könne zur CO2-Reduktion beitragen. Die Energie werde 20 Jahre lang, also noch bis in das Jahr 2030, ins öffentliche Stromnetz eingespeist.

Und danach? Gut möglich, dass der Strom in Zukunft in das Stromnetz der KGS Leeste eingespeist wird.