Sogar Candlelight-Trauung op Platt ist möglich

Weyhe - Von Sigi Schritt. Wer in der Adventszeit in der Wassermühle Sudweyhe heiraten möchte, sollte sich rechtzeitig einen Termin sichern, rät der Standesbeamte Detlef Plate. Auch in diesem Jahr bietet die Gemeinde in dieser Außenstelle sogenannte Candlelight-Trauungen an.

„Die Atmosphäre ist wirklich besonders“, schwärmt der 45-Jährige, der seit mehr als 15 Jahren Paare vermählt. Jährlich geben sich rund 120 Paare das Ja-Wort, berichtet Plate. 2016 verzeichnete das Standesamt 117 Eheschließungen, im Jahr davor waren es 124. Der stellvertretende Leiter des Fachbereichs Ordnung und Soziales zieht Bilanz.

Der stärkste Traumonat war wie auch schon in den vergangenen Jahren der Juli mit 20 Eheschließungen, gefolgt vom August und September mit jeweils 16 Trauungen. Aber auch der Dezember ist mit 13 Vermählungen ein beliebter Eheschließungsmonat gewesen. „Ein Grund für diese große Anzahl sind die angebotenen Trauungen im Mühlenmuseum der Wassermühle. „Der Januar und der April waren nicht so beliebt“, so Plate. In diesen Monaten wollte nur je ein Paar den Bund fürs Leben eingehen.

Besondere Orte für Trauungen gesucht

Die Menschen möchten das besondere Lebensereignis an besonderen Orten erleben. In Weyhe gibt es Alternativen zum Trauzimmer des Rathauses: das Martha-Schubert-Haus und das Weyher Theater in Kirchweyhe sowie die Wassermühle in Sudweyhe. Das Standesbeamtenteam hat dort außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses 46 Eheschließungen beurkundet.

„Die Tendenz ist steigend, so Plate.“ Er freut sich auch auf einen neuen Ort. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses berichtete eine Interessengruppe den Sudweyhe Bahnhof wieder flott machen zu wollen. Er soll unter anderem kulturell-gastronomisch und könnte auch als weiterer Raum für Trauungen genutzt werden. Die Politik und Zuschauer applaudierten (wir berichteten). „Diese Idee gefällt mir ebenfalls“, so Plate. Wenn die Immobilie saniert ist, kann die Politik eine Widmung zur Außenstelle des Standesamtes schnell herbeiführen.

Feier auf Platt

Auf Wunsch könnten Paare sogar eine Feier auf Plattdeutsch bestellen. Als Schauspieler der Lahauser Bühne beherrscht Plate die norddeutsche Sprache. „Das ist in den vergangenen Jahren sogar vorgekommen, dass jemand diesen Service gewünscht hat“, so Plate.

Bei der Wahl des Ehenamens haben sich 2016 laut Plate 96 Paare für den Namen des Mannes und zehn Paare für den der Frau entschieden. „Elf Paare gaben keine Erklärung ab. Bei ihnen verändert sich nichts“, blickt der Standesbeamte zurück. Neun Paare führen jetzt Doppelnamen.

In seiner Bilanz geht Plate auch auf den Weyher Nachwuchs ein. Dieser sei überwiegend in Kliniken, Geburtsstationen oder -häusern außerhalb der Wesergemeinde zur Welt gekommen. „Das örtliche Standesamt ist zuständig, nicht wir“, so Plate. Allerdings hat das Rathaus zwei Geburten beurkundet.

Die Zahl der Sterbefälle ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Die Standesbeamten beurkundeten 176 Sterbefälle (2015: 123). Einen leichten Rückgang verzeichnet er bei den Kirchenaustritten: Traten 2015 laut Plate 280 Bürger aus der Kirche aus, so waren es 2016 insgesamt 255 (225 evangelisch-lutherisch, zwei evangelisch-reformiert, 28 römisch-katholisch).

Folgende Termine gibt es für die Candlelight-Trauungen: 2. Dezember, 9. Dezember, 16. Dezember, und 23. Dezember. Eine Anmeldung für diese Trauungen ist erst ab 2. Juni möglich.