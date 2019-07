Smash-Turnier lockt Jugendliche in den Ferien in die KGS-Halle

Organisatoren ziehen positive Bilanz: 80 Teilnehmer messen sich drei Tage lang in Videospielen

Hochkonzentriert: Die Teilnehmer an den Videospielen.

Die Sporthalle der KGS Leeste hat sich am ersten Ferienwochenende in einen Ort verwandelt, an dem Freunde des interaktiven Spiels gemeinsam ihrem Hobby nachgingen. Teilnehmer und Besucher hatten Gelegenheit, sich mit angesagten Computerspielen zu beschäftigen oder neuere Kartenspiele auszuprobieren.