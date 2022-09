Smartphone, Online-Banking und Co.: Kurse und Workshops in der Alten Wache

Nach der Sommerpause startet die Alte Wache in Weyhe mit neuen Kursen und Workshops und stellt ihr Herbstprogramm vor.

Weyhe - Als eine Einführung beziehungsweise Vertiefung für alle diejenigen, die nicht nur Whatsapp bedienen wollen, sondern etwas mehr kennenlernen möchten, bieten die ehrenamtlichen EDV-Dozenten der Alten Wache einen „Apple iPhone-/iPad-Kurs“ an. Termine: 12., 19. und 26. September, jeweils von 9.30 bis 12 Uhr. Vereinsmitglieder zahlen 24 Euro, Nichtmitglieder 30 Euro. Dozent ist Hans-Jürgen Berg.

Der „Apple Workshop: Arbeiten mit macOS“ ist für Montag, 10. Oktober, von 9.30 bis 12 Uhr geplant. Dabei geht es unter anderem um die Vorstellung des neuen Betriebssystems macOS Monterey (Version 12.01). Das eigene Macbook kann mitgebracht werden. Die Teilnahme kostet acht Euro für Vereinsmitglieder, zehn Euro für Nichtmitglieder. Kursleiter ist Hans-Jürgen Berg.

Kurse für Anfänger

Eine Einführung in die Nutzung vom iPhone für Seniorinnen und Senioren ohne oder mit geringen Vorkenntnissen gibt es beim Workshop: „Handhabung iPhone für Anfänger“. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein iPhone (ab iPhone 6S) mit aktueller Version des IOS-Betriebssystems. Kurstag: 17., 24. und 31. Oktober jeweils von 14 bis 16.30 Uhr. Kosten: 24 Euro (Vereinsmitglieder), 30 Euro (Nichtmitglieder). Dozent ist Joachim Kreibich.

Die Grundfunktionen des Android-Smartphones lernen die Teilnehmer im „Android-Smartphone-Kurs für Anfänger“ kennen. Ein eigenes Smartphone müsste mitgebracht werden. Termine: 5., 12. und 26. Oktober sowie 2. und 9. November jeweils von 9 bis 10.30 Uhr. Die Kosten liegen für Vereinsmitglieder bei 24 Euro und bei 30 Euro für Nichtmitglieder. Dozent: Bernd Batke.

Um weitere Funktionen des Android-Smartphones wie Kommunikation und Datensicherung geht es im „Android-Smartphone-Kurs für Fortgeschrittene“. Kurstage: 23. und 30. November sowie 7. Dezember jeweils von 9 bis 10.30 Uhr. Vereinsmitglieder zahlen 12 Euro, alle anderen 15 Euro. Dozent ist Bernd Batke.

Der Workshop „Online-Banking und Bezahlen im Internet“ läuft am 13., 20. und 27. September sowie am 4. Oktober jeweils von 18 bis 19.30 Uhr. Vereinsmitglieder zahlen 16 Euro, Nichtmitglieder 20 Uhr. Dozent: Lutz Harjes.

Wie pflege und warte ich meinen PC?

„Wie pflege und warte ich meinen PC?“ wird am 18. und 25. Oktober sowie am 1. und 8. November in einem Workshop thematisiert, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr. Die Kosten liegen für Vereinsmitglieder bei 16 Euro und für Nichtmitglieder bei 20 Euro. Dozent: Lutz Harjes.

Der Kurs „Windows 10 für Anfänger“ gibt einen Überblick zur Nutzung eines PCs mit verschiedenen Anwendungsprogrammen, dem Internet-Browser Firefox und Microsoft Office. Einen Großteil der Schulung nimmt die Organisation von Ordnern und Dateien ein. Daneben werden die Grundmöglichkeiten wie Kopieren, Löschen, Verschieben und Speichern von Daten geübt. Auch das Einfügen und Platzieren von Fotos wird behandelt. Voraussetzungen: Betriebssystem Windows 10, ein eigener USB-Stick, ein eigener Laptop soll nicht verwendet werden. Start ist am 13. September. Geplant sind zwölf Doppelstunden à 90 Minuten voraussichtlich bis Ende November, jeweils dienstags von 16 bis 17.30 Uhr. Vereinsmitglieder zahlen 30 Euro, Nichtmitglieder: 40 Euro. Dozent ist Günther Pattenhausen.

Das „Erstellen eines Fotobuchs mit Windows 10“ ist Thema am 3., 10., 17. und 24. November, jeweils von 11 bis 12 Uhr. Die Kosten liegen für Vereinsmitglieder bei 16 Euro und für Nichtmitglieder bei 20 Euro. Dozent: Harald Meyer.

Anmeldung im Vereinsbüro der Alten Wache unter 0421/8090677 beziehungsweise per E-Mail an info@seniorenzentrum-weyhe.de Bürozeiten: Dienstag und Donnerstag von 10 bis 13 Uhr, Mittwoch von 14 bis 16 Uhr. Weitere Infos gibt es auch unter www.seniorenzentrum-weyhe.de.