Skurrile Gäste sorgen für Chaos im Weyher Theater

Weyhe – Die Komödie „Im Weißen Rössl“ feiert Samstag um 20 Uhr im Weyher Theater Premiere. Auf vielfachen Wunsch habe das Weyher Theater wieder eine musikalische Produktion in den neuen Spielplan aufgenommen, heißt es in einer Mitteilung.

Darum geht’s: Das Hotel „Zum weißen Rössl“ am Wolfgangsee ist ein beliebtes Ziel für Menschen, die sich erholen und die Ruhe der Berge genießen wollen. Aber wenn so viele skurrile Gäste auf einmal anreisen, dann kann es schon zu einigen komödiantischen – und sehr musikalischen – Verwirrungen kommen. Oberkellner Leopold (Kay Kruppa) ist hoffnungslos verschossen in seine Chefin Josepha (Antje K. Klattenhoff). Die aber scheint ihn gar nicht zu beachten. Aber wenn der Rechtsanwalt Dr. Siedler (Christian Hamann) erscheint, dann wird diese Josepha ganz weich – und Leopold platzt vor Eifersucht.

Der temperamentvolle und ständig aufbrausende Fabrikant Wilhelm Giesecke (Frank Pinkus), aus Berlin angereist, hat dagegen noch ein Hühnchen mit diesem Rechtsanwalt zu rupfen, während seine Tochter Ottilie (Sarah Kluge) den Dr. Siedler mehr als sympathisch findet. Der gelehrte Professor Hinzelmann (Hermes Schmid) und sein Töchterchen Klärchen (Isabell Christin Behrendt) wollen sich beim Wandern erholen. Aber als Klärchen den umtriebigen Sigismund Sülzheimer (Marco Linke) kennenlernt, rückt das Wandern ein wenig in den Hintergrund.

Bedauerlicherweise ist dieser Sigismund auch noch der größte Feind von Wilhelm Giesecke. Als dann auch noch Kaiser Franz Joseph I. (Joachim Börker) gerade in dem Moment sein Kommen ankündigt, als Leopold in einem Eifersuchtsanfall kündigt, scheint das Chaos nicht mehr aufzuhalten zu sein.

+ Im weißen Rössl geht so einiges drunter und drüber. © Weyher Theater

In weiteren Rollen spielen und singen Marc Gelhart und Lisette Groot; die Musik wird live von der Theaterband gespielt.

1930 in Berlin uraufgeführt, ist „Im Weißen Rössl“ ein Klassiker des Musiktheaters.

„Die Geschichte ist so komödiantisch pointiert, die Charaktere sind so lebendig und mitreißend, die Musik ist so frisch und melodienselig, dass man sich dem Charme dieses Stücks einfach nicht entziehen kann“, sagt Marc Gelhart vom Weyher Theater. Das Team werde bei der Aufführung ebenso großen Wert auf die Komödie wie auf die Songs legen. Ob „Die ganze Welt ist himmelblau“, „Was kann der Sigismund dafür“ oder der Titelsong. „Diese Ohrwürmer werden nach dem Theaterbesuch noch lange anhalten“, so Gelhart.

Auch die Kulissen seien etwas besonderes und ebenfalls eine Premiere im Weyher Theater: „Die Gebirgskette setzt sich durch den ganzen Saal fort, sodass die Zuschauer während der Vorstellung quasi mitten im Salzkammergut sitzen. Auch das Hotelgebäude selbst ist so komplex, dass bereits vor der Sommerpause das Grundgerüst entstand.“

Karten und Rabatt

Detaillierte Informationen zu den Spielzeiten und Tickets gibt es im Internet unter www.weyhertheater.de. Für die „Im weißen Rössl“-Vorstellung am Mittwoch, 18. September, 20 Uhr, erhalten Abonnenten unserer Zeitung einen Rabatt von zwei Euro pro Karte.