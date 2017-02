„Sinnfreie“ Comedy in der KGS

Kirchweyhe - Von Heiner Büntemeyer. Ole Lehmann, „der Meister der Gelassenheit“, hat am Sonnabend in der KGS Kirchweyhe seine Visitenkarte abgegeben. „Geiz ist ungeil“ lautete der Titel seines Programms, in dem er seine Erkenntnisse über ein entspanntes Leben ausbreitete.

Geiz sei nicht geil und mache auch nicht geil, vielmehr sei das Teilen der Kitt der Gesellschaft, lautete seine Botschaft. „Vor allem mit Humor dürfen wir nicht geizen,“ forderte er in Anspielung auf sein Programm. Leider drängten sich im Verlauf des Abends mehrere Male Zweifel auf, ob er wirklich weiß, dass Humor mehr ist, als das Erzählen von Witzen und Zoten.

Häufiger machte er nach seinen Pointen kurze Pausen und wartete auf die Lacher. Wenn diese nicht spontan und laut genug kamen, erklärte er sich das damit, dass die Zuhörer den Witz von ihren Partnern erst noch erklärt bekämen. Auf den Gedanken, dass die Pointen vielleicht gar nicht zum Lachen anregten, kam er leider nicht.

„Ich muss mir so viel Schrott anhören“, klagte er. Das blieb an diesem Abend auch den Zuhörern nicht erspart. Gleich zu Beginn hatte Ole Lehmann erklärt, er sei ein „Stand-up-Comedian“ und kein Kabarettist. Bei einem „Stand-up-Comedian“ käme es weniger auf Inhalte an: „Hauptsache, das Publikum lacht“. Er hätte daher die Freiheit, unbefangen alles sagen zu dürfen. Damit nahm er dann die „really-scripted Family-Shows“ aufs Korn, die nachmittags in den Privatprogrammen laufen, und die er als „Hartz-IV-TV“ bezeichnete. Er parodierte Dialoge zwischen „Mandy“ und „Ronny“ und stellte mögliche Anlässe für die Serie „Verklag mich doch!“ vor. Bei Heidi Klum bekäme er „blutigen Durchfall“ und der Gesichtschirurg hätte bei Wolfgang Joop die Nase leider nicht verkürzen können, weil er diese noch als „Koks-Depot“ benötige. Über diesen „Hammersatz“ wollte er sich kaputt lachen und kam damit beim Publikum bestens an.

Auch über „political correctness“ spottete er. Er als bekennender Homosexueller gestatte jedem Zuhörer, Schwulenwitze zu erzählen. „Haut den raus! Ich kenne die sowieso alle“, behauptete er.

Klar, dass es für Ole Lehmann keine Gürtellinie gab. Das gab er auch offen zu, denn sonst hätte er seine Witze ja nicht erzählen können. „Sinnfrei“ sollte seine Show sein, hatte er zu Beginn erklärt. Das war sie auch.