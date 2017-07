„Mister Piano“ Dennis Volk aus Achim hat gestern Abend bei der Veranstaltung „Summer in the City“ das Weyher Publikum auf dem Marktplatz begeistert. Den Schauer, der gegen 18 Uhr Regen über die Wesergemeinde verteilte, nahm er gelassen hin und spielte das Lied „Singing in the rain“. Auch wenn es nicht so brechend voll wie an den vorherigen Donnerstagabenden war – Organisatorin Ines Hansemann vom Stadtmarketing der Gemeindeverwaltung äußerte sich zufrieden.

J sie/Foto: Schritt