Das Reparaturcafé: Spezialisten hauchen defekten Geräten neues Leben ein

Singende Sauger und glückliche Puppenmuttis

+ © Foto: jeh Auch diese Lampe muss nicht weggeworfen werden. © Foto: jeh

Leeste - Von Heiner Büntemeyer. Im Reparaturcafé in der Alten Wache haben sich am Samstag die Kunden die Türklinke in die Hand gegeben. Und was sie alles mitbrachten! Defekte Stehlampen, einen Staubsauger, der „ganz komisch sang“, einen zerbrochenen Bilderrahmen, ein Kinderdreirad, an dem sich nur noch zwei Räder drehten, eine Taschenlampe, die nicht mehr leuchtete oder einen Becher mit abgebrochenem Griff. Alles Sachen, die zu schön, zu wertvoll oder zu erinnerungsträchtig sind, um sie einfach wegzuwerfen.