„Nacht der Chöre“ am 30. August in der Felicianuskirche

Singen macht froh und glücklich, davon sind (v.l.) Silke Osterloh-Engler, Bodo Schmidt, Elisabeth Geppert und Gert Wetjen überzeugt. Dieses Gefühl möchten sie in der „Nacht der Chöre“ am 30. August auch auf die Zuhörer übertragen.

Kirchweyhe - Von Heiner Büntemeyer. Es wird garantiert wieder eine stimmungsvolle Nacht, die „Nacht der Chöre“. Am Freitag, 30. August, beginnt das Konzert um 19.30 Uhr in der Felicianuskirche. Alle Felicianus-Chöre beteiligen sich daran: der Posaunenchor unter der Leitung von Oscar Alemany, die Kantorei, der Kinderchor, der Nachmittagschor und der Gospelchor, die alle von Elisabeth Geppert geleitet werden.

Diese fünf Chöre gestalten gemeinsam das Programm, das eine stimmungsvolle Mischung verspricht, die von Spirituals über geistliche und Popmusik bis zu Volksliedern reicht. Einfühlsam begleiten die Lieder Anna Stankiewicz und Natalia Arroyo auf Violinen, Néstor Fabian Cortés am Cello, Nadine Remmert am Klavier und durch Thomas Schwenen, der Conga und Djembe spielt.

Alle Chöre beweisen in dieser Nach, dass sie seit ihren letzten Konzerten fleißig gewesen und einige neue Lieder einstudiert haben. Sie tragen aber auch beliebte „Ohrwürmer“ aus ihren Repertoires vor.

Der Gospelchor hat beispielsweise „The Rose“ im Programm, ein Lied das durch Bette Midler zu einem Welterfolg wurde. Auch das „California Dreamin“, bekannt durch die Flower-Power-Ikonen „The Mamas and The Papas“, steht im Repertoire des Gospel-Chores. Der Posaunenchor wird im ersten Block vor der Pause sogenannte „alte Musik“ mit Stücken Telemann und dem Menuett aus der Wassermusik von Händel spielen. Nach der Pause lassen sie „Oldies but Goldies“ folgen mit Liedern wie „I will follow him“ aus dem Film „Sister Act“ oder dem John Lennon/Paul McCartney-Hit „When I‘m Sixty four“.

Großen Anteil am Programm hat der Kinderchor, der mehrere Lieder aus seinem Erfolgsmusical „Die Königin von Saba“ vorträgt. Nach dem Volkslied „Geh aus mein Herz und suche Freud“, das alle Chöre gemeinsam singen und bei dem auch die Besucher mitsingen können, geht es in die Pause, in der die Besucher Zeit bekommen für Getränke, Gespräche und Begegnungen.

Nach der Pause setzen die Kantorei und der Nachmittagschor das Programm fort. Sie treten auch zum Schluss noch einmal auf und singen das neu einstudierte „Tshotsholoza“ aus Südafrika sowie ein norwegisches Abendgebet „Ned i vester soli glader“. Zum Abschluss der „Nacht der Chöre“ dürfen wieder alle mitsingen, wenn es heißt „Kein schöner Land in dieser Zeit“.