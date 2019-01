Silvesterschwimmen: Elina Schumacher und Uwe Falke enteilen dem Hauptfeld

Dreye – Von Heiner Büntemeyer. Die zahlreichen Besucher am Dreyer Hafen mussten am Montagmorgen ungewöhnlich lange auf das Eintreffen der ersten Teilnehmer des 43. Silvesterschwimmens warten.

24 Männer und sechs Frauen waren am Campingplatz Bollerholz zwar pünktlich in die sieben Grad „warme“ Weser gesprungen, aber ihnen fehlte die für diese Jahreszeit übliche, kräftige Strömung, die sie verlässlich zum Dreyer Hafen tragen sollte. Diesmal mussten sie selbst kräftig schwimmen, um ihr Ziel zu erreichen.

Es war das Silvesterschwimmen der Ausreißer, denn Elina Schumacher und Uwe Falke trafen rund eine Viertelstunde vor dem Hauptfeld im Hafen ein. Beide beteiligten sich zum ersten Mal an dieser Veranstaltung.

Elina war die mit 14 Jahren jüngste Akteurin, Uwe Falke hatte nach Aussage von Freunden 20 Jahre davon gesprochen, auch einmal mitzumachen. In diesem Jahr hielt er sein Versprechen.

+ Nach gut zwei Stunden haben die Teilnehmer die etwa fünf Kilometer lange Strecke vom Bollerholz bis zum Dreyer Hafen schwimmend zurückgelegt. © Büntemeyer

Wenig später erreichte auch Andree de Vries den Hafen. Der Delmenhorster DLRG-Strömungsretter war mit seiner normalen Ausrüstung und ohne Schwimmflossen geschwommen.

Nach Aussage des Weyher DLRG-Vorsitzenden Achim Linka und des Pressewartes der in diesem Jahr für die Organisation zuständigen Feuerwehr Dreye, Lars Schumacher, legen die Veranstalter aus Gründen der Sicherheit großen Wert darauf, dass die Gruppe beim Schwimmen in der Weser beieinander bleibt. Auf diese Weise könnten die Helfer in den fünf Begleitbooten besser die Aufsicht führen. Daher ernteten die Ausreißer Kritik – auch Andree de Vries, der sein Verhalten aber verteidigte: Bei der leichten Strömung hätte er sich schneller bewegen müssen, um sich warm zu halten.

Bis auf eine Teilnehmerin, die vorzeitig das Wasser verließ und vom Boot an Land gebracht wurde, erreichten alle Aktiven aus eigener Kraft den Hafen. Sie wurden mit viel Beifall empfangen und konnten sich schnell an heißen Getränken aufwärmen. Eine Schwimmerin hatte nur wenige Meter vor der Hafeneinfahrt einen Krampf bekommen und schon Ausschau nach einem Boot gehalten, doch ihren Begleitern gelang es, sie auf den letzten Metern zum Durchhalten zu überreden. So durfte auch sie sich über den großen Applaus der am Kai stehenden Besucher freuen.

Der älteste Teilnehmer war in diesem Jahr wieder einmal Werner Muffler. Der 75-Jährige stieg munter aus dem Wasser und verkündete trotzdem, dass es seine letzte Veranstaltung war. Darüber mussten Peter Prendel und Jochen Langhof lachen. „Das hat er schon oft gesagt. Der steigt im nächsten Jahr wieder ins Wasser“, waren sich die beiden einig. Sie haben Muffler viele Jahre beim Silvesterschwimmen begleitet.

Nach der Ankunft wurden die Schwimmer in Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Dreye zum Feuerwehrgerätehaus gebracht. Dort konnten sie duschen und sich umziehen. Mitglieder der Feuerwehr hielten für sie auch Verpflegung bereit.