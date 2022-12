Romantik, Barock und ein Tango

Von: Rainer Jysch

Elisabeth Geppert und Thomas Gerlach werden in der Felicianuskirche Kirchweyhe nach zwei Jahren Coronapause an Silvester eine Tradition wieder aufleben lassen: das Orgel- und Trompetenkonzert zum Jahresausklang. © Rainer Jysch

Kirchweyhe – Zwei Jahre konnte das traditionelle Silvesterkonzert für Orgel und Trompete in der Kirchweyher Felicianuskirche nicht stattfinden. Am 31. Dezember 2022 ab 20 Uhr ist es aber wieder so weit. Thomas Gerlach (Trompete) und Kantorin Elisabeth Geppert (Orgel) haben einen bunten Strauß abwechslungsreicher Werke vorbereitet.

„Wir haben diese Konzerte seit mehr als 20 Jahren aufgeführt“, erinnert sich Elisabeth Geppert. „Und wir Musiker freuen uns sehr, dass das jetzt wieder möglich ist.“ Sie hofft, dass ganz viele Menschen die Möglichkeit nutzen, direkt vor Ort das festliche Silvesterkonzert zu genießen.

„Variationen über Weihnachtslieder“ lautet der offizielle Programmtitel. Klassische Kompositionen von Georg Friedrich Händel, Henry Purcell und Antonio Vivaldi kommen zur Aufführung. „Es sind aber auch neue Tonkünstler dabei“, berichtet Elisabeth Geppert. „Wir haben das Programm ganz aktuell zusammengestellt und rigoros neue Lieder ausgewählt.“ So sei das „Sicilienne“ genannte Stück der österreichischen Komponistin und Organistin Maria Theresia von Paradis (1759 – 1824) mit aufgenommen worden. Ein weiteres Stück „Trumpet Tune“ des Briten John Stanley (1713 – 1786) feiert in der Felicianuskirche ebenfalls eine Premiere. Stanleys ursprünglich nur für Orgel geschaffenes Werk wird beim kommenden Silvesterkonzert mit Gerlachs Trompetenspiel ergänzt.

Speziell geschrieben für Orgel und Trompete wurde die „Sonate in D-Dur“ von Henry Purcell. „Es gibt allerdings nur sehr wenige Musikstücke, die spezielle für Orgel und Trompete komponiert wurden. Wir bringen daher zumeist Transkriptionen zu Gehör“, erklärt Thomas Gerlach. „Auch Weihnachtsliedbearbeitungen werden wir vortragen“, ergänzt Elisabeth Geppert.

Darunter ein Schweizer Volkslied und die Komposition „Puer Nobis Nascitur“ des französischen Musikers Nicolas Lebègue (1631 – 1702). „Die kirchliche Weihnachtszeit geht ja noch bis in den Januar hinein“, erklärt die Kantorin. „Was sehr gerne gehört und was in diesem Jahr ebenfalls dabei sein wird, ist das Stück ‚Der Winter’ aus den ‚Vier Jahreszeiten’, das berühmteste Werk von Antonio Vivaldi.“

Zum Schluss des Musikprogramms soll es lustig und temperamentvoll werden. „Wir spielen dann noch einen Tango ‚El Choclo’ von Norman Tailor“, so Elisabeth Geppert. Gut eine Stunde dauert die Veranstaltung mit Stücken aus der Romantik, dem Barock und der Moderne.

„Der akustische Glanz der Trompete und der Orgel passen einfach wunderbar zum Jahresausklang“, hat die Kantorin festgestellt. Thomas Gerlach hat gleich vier verschiedene Trompeten dabei, die am Silvesterabend nacheinander zum Einsatz kommen werden. Der Trompeter wird die Moderation zwischen den Musikbeiträgen übernehmen.

Eine Voranmeldung zum Konzertbesuch ist nicht erforderlich. Die Plätze im auf 18 Grad geheizten Kirchenschiff sind nicht nummeriert. Der Eintritt beträgt 15 Euro (7 Euro für Schüler und Studenten). Der Vorverkauf läuft bereits über das Teekontor in Kirchweyhe, Am Marktplatz. Eine Abendkasse wird ab etwa 19.15 Uhr eingerichtet.

