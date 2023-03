Sie sind wieder da: Akkordeonduo lädt zum offenen Singen in Sudweyhe ein

Von: Rainer Jysch

Cornelia und Klaus Kasimirs in ihrem Element am Akkordeon beim offenen Singen. Eine Anleitung brauchen ihre Gäste nicht. © Rainer Jysch

Das Akkordeonduo Cornelia und Klaus Kasimirs lädt zum Mitmachen ein.

Sudweyhe – „Juvidu, juviduvidi, ha, ha, ha“, erklang jetzt wieder beim Sudweyher Mühlenensemble die Refrainzeile aus dem Volkslied „Schwarzbraun ist die Haselnuss“. Aber es waren noch mehr Lieder zu hören. Das Akkordeonduo Cornelia und Klaus Kasimirs aus Weyhe hatte nach drei Jahren Coronapause zu einem offenen Singen ins Backhaus neben der historischen Wassermühle gebeten.

„Jetzt geht es wieder los und dann jeden dritten Montag im Monat“, laden die Eheleute Kasimirs zum Mitsingen ein. „Wir trauen uns, jetzt wieder zu starten“, sagte Cornelia Kasimirs, die mit Ehemann Klaus das offene Singvergnügen seit 2012 organisiert. „Bei uns treffen sich Menschen, singen gemeinsam oder hören nur zu, ganz ohne Verpflichtungen und vorherige Anmeldung, sondern einfach aus Spaß“, heißt es in der Einladung.

Wunschkonzert für die Teilnehmer

Mehr als 30 Interessierte, die meisten im Seniorenalter, hatten sich nicht lange bitten lassen und sich auf den Weg gemacht. Auch dank der Ankündigung in dieser Zeitung stieß die Veranstaltung auf eine überraschend große Resonanz: Im Backhaus wurden die Stühle knapp. Etwa ein Drittel der Teilnehmer sind nicht zum ersten Mal bei der offenen Veranstaltung mit Melodien aus dem Buch „Die schönsten Volkslieder“ dabei, sondern hatten schon in der Vor-Corona-Zeit mitgesungen. „Viele haben schon ein eigenes Liedbuch, das 240 Stücke enthält.“ Für die anderen haben die Kasimirs diverse Exemplare im Gepäck, so dass jeder Teilnehmer die Texte vorliegen hat.

Auf eine große Resonanz ist die Einladung zum offenen Singen im Backhaus bei der Sudweyher Wassermühle gestoßen. Cornelia und Klaus Kasimirs bieten diese Veranstaltung seit 2012 einmal im Monat an, unterbrochen nur durch die Coronapandemie. © Rainer Jysch

„Wir singen meist Volkslieder, gelegentlich auch ältere Schlager und ähnliches“, erklärt Cornelia Kasimirs. „Mein Mann hat fast alle Lieder für uns zweistimmig bearbeitet“, beschreibt sie das kompositorische Geschick ihres Gatten. Jeder Teilnehmer kann singen oder auch nur zuhören, ganz nach Wunsch. „Nur wenn jemand sehr falsch mitsingt, sage ich mal was. Aber meistens klappt das.“

Wie bei einem Wunschkonzert rufen die Teilnehmer ein Lied in die Runde. „Die Gedanken sind frei“, ruft ein Herr. „Seite 216“, verweist Cornelia Kasimirs auf den Text im Liedbuch in der Kategorie „Liebe, Sehnsucht und Abschied“ und beginnt mit einem kleinen Vorspiel, in das die Sängerinnen und Sänger dann einstimmen.

Nächstes Treffen im Sudweyher Backhaus

„Vielen Dank Cornelia, dass du das offene Singen wieder ins Leben gerufen hast“, zeigten sich die Teilnehmer erfreut über die erneute Möglichkeit des gemeinsamen Singens.

„Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Singen das Glücksgefühl steigert, gut für die Atemwege ist und Demenz vorbeugt“, beschrieb Cornelia Kasimirs einmal die Motivation für die Teilnehmer.

„Am besten geht das natürlich, wenn viele Leute gemeinsam singen“, lädt sie zu einem der nächsten Treffen ins Sudweyher Backhaus ein.