Senioren üben Umgang mit Gehhilfen: Sicher am Rollator

Rat: Niemals rückwärts fahren

Eine Rampe zu überwinden, kann mit dem Rollator knifflig sein. Die Teilnehmer üben vor der Alten Wache.

Weyhe - Das Interesse an Tipps und praktischem Tun im Umgang mit Rollatoren ist noch immer groß. Obgleich in den Weyher Quartieren schon zahlreiche derartige Veranstaltungen gelaufen sind, begrüßte Christin Brümmer vom Senioren-Pflegestützpunkt in der Alten Wache nun mehr als 30 Gäste zu einem Rollatorentraining. Gut die Hälfte von ihnen hatte gleich fahrbare Gehilfen mitgebracht, sodass Ergotherapeutin Inken Otto auf viele unterschiedliche Modelle verweisen konnte.