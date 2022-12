Shopping ohne Plastikmüll

+ © Sigi Schritt Zeigt Bürgermeister Frank Seidel die Auswahl: Mitarbeiterin Joana van Wüllen. © Sigi Schritt

Erster Unverpackt-Laden in Weyhe öffnet im Januar: Er soll zunächst 350 Produkte im Angebot haben.

Weyhe – Hülsenfrüchte, Mehl, Müsli, Nüsse und vieles mehr – und alles zum Selbstabfüllen. Das gehört zum Konzept der Unverpackt-Läden in Deutschland. Das Ziel: Verpackungsmaterialien einzusparen. Auch Weyhe bekommt ein solches Geschäft: Es öffnet am Freitag, 13. Januar, in Kirchweyhe mit einer Besonderheit: Nicht etwa ein Start-up, sondern das gemeinnützige Unternehmen Delme-Werkstätten betreibt das 90 Quadratmeter große Ladenlokal an der Bahnhofstraße.

Obwohl laut des Unverpackt-Verbands bereits einige Geschäfte in der Corona- und Energie-Krise dicht gemacht haben, glaubt die Geschäftsführerin der Delme-Werkstätten, Nahid Chirazi, das Unverpackt-Konzept erfolgreich in der Wesergemeinde umzusetzen und zu etablieren. Deshalb habe das Unternehmen einen langfristigen Mietvertrag unterschrieben.

Das neue Geschäft in der Nähe des Marktplatzes bietet laut Nahid Chirazi acht Arbeitsplätze im Einzelhandel für die Beschäftigten der Delme-Werkstätten an. Zwar müsse das Unternehmen die Wirtschaftlichkeit im Blick haben, allerdings gelte es auch, Menschen mit Beeinträchtigungen Teilhabeangebote zu ermöglichen. Zudem habe sich das gemeinnützige Unternehmen verschiedene Klimaziele gesetzt. Der neue Laden würde diese Ziele unterstützen.

Bürgermeister Frank Seidel ist voll des Lobes: Mit diesem Geschäft werde „der Ort noch schöner“. Es sei eine „Superidee“, im Herzstück Weyhes zu starten. Der Verwaltungschef glaubt fest an den Erfolg für Nahid Chirazi und das Team um Gruppenleiterin Irene Jakobsen. Weshalb sich Seidel sicher ist? Er habe bereits 2019 „in den Ort hineingelauscht“ und in der Bevölkerung Weyhes vernommen, dass solch ein Laden gewünscht wird. Gespräche mit Existenzgründern folgten. 2020 sei jedoch nicht „der beste Zeitpunkt“ gewesen, um ein Einzelhandelsgeschäft zu beziehen, so Seidel.

Unabhängig von der Verwaltung hatten sich ebenfalls die Delme-Werkstätten mit dieser Idee beschäftigt, blickt die Geschäftsführerin zurück. Das Unternehmen habe zufällig von dem Neubauvorhaben erfahren. Eigentlich sollte im Erdgeschoss ein Fotostudio einziehen, doch die Delme-Werkstätten überzeugten schließlich den Bauherren mit ihrem Konzept.

Von Anfang an sei klar gewesen, dass Menschen im Rollstuhl einen Arbeitsplatz finden sollten. Deshalb sei der Kassenbereich höhenverstellbar.

Sehr schnell hätten sich unter den Beschäftigten Interessenten wie Marvin Grohe (22) aus Harpstedt sowie Joana van Wüllen (32) aus Delmenhorst gefunden, die Interesse an einer Tätigkeit im Einzelhandel haben. „In den Delme-Werkstätten in Delmenhorst habe ich Autoteile montiert und verpackt.“ Marvin Grohe stellte unter anderem in Leeste Marmeladen her. Diese und andere Produkte aus dem Verbund der Delme-Werkstätten sollen ebenfalls in Kirchweyhe verkauft werden. Warum er im neuen Laden mitmachen will? „Ich habe Bock auf einen Wechsel“, sagt er enthusiastisch. Joana van Wüllen freut sich „aufs neue Aufgabengebiet, auf das neue Team und auf die Erfahrungen, die ich sammeln werde“.

Wie bereiten sich die Teammitglieder vor? Seit Mai würden die Beschäftigten für den Einzelhandel von einer externen Trainerin qualifiziert, sagt die Delme-Geschäftsführerin. Derzeit werde „an der Wirklichkeit“ geübt. Die Beschäftigten machen sich mit den Waren und dem modernen Kassensystem vertraut. Der Verkauf ist mit einem gewissen Aufwand verbunden: Vor jedem Einkauf müssten Tara-Gewichte ermittelt werden. Das heißt: Die Gewichte der mitgebrachten Kundenbehälter, die der gebrauchten Gratis-Gläser oder der Neuware müssten ermittelt werden. Bezahlt werde nur das Gewicht des Inhalts.

Der Unverpackt-Laden startet mit einem Sortiment bestehend aus rund 350 Artikeln. Diese könnten variieren, man höre auf den Kundenwunsch. Geöffnet wird das Geschäft werktags um 9 Uhr. Es schließt montags bis freitags um 18 Uhr, am Samstag um 13 Uhr.

+ Höhenverstellbar: Der Tresen samt Kasse. © Sigi Schritt