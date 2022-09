Mit Livemusik, Whiskey und Bier: Ein Pub kehrt zurück

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Rückkehr aus dem Lockdown: Diesen Freitag öffnen der Weyher Theater-Pub wieder seine Türen für Kneipenbetrieb und Livemusik. Patrick Kuhlmann sucht aber weiterhin Tresenpersonal. © Dierck Wittenberg

Das Shakespeare’s eröffnet wieder, doch es fehlt an Personal. Inhaber Patrick Kuhlmann sucht weiter und freut sich, dass er erneut Guinness zapfen darf.

Kirchweyhe – Whiskey, Bier und Livemusik in behaglicher Pub-Atmosphäre: Darauf hat man am Kirchweyher Marktplatz lange verzichten müssen. Denn das Shakespeare’s am Weyher Theater war bisher nicht aus dem Lockdown zurückgekehrt. Aber das soll sich am kommenden Wochenende ändern.

„Moin Weyhe“ grüßt das Plakat an der Eingangstür und verspricht: „Wir sind zurück.“ Am Freitag, 16. September, werden ab 19 Uhr die Zapfhähne wieder geöffnet. Auch mit den Konzerten soll es wieder losgehen. Hier wird die Ein-Mann-Band Chris Blevins am Freitag um 22 Uhr den Anfang machen.

Plakat wirbt am Shakespeare’s für neues Personal

Das Plakat, das auf die Wiedereröffnung hinweist, wirbt gleichzeitig um Personal: „Wir suchen Verstärkung!“ Dass Tresenkräfte und Bedienungen fehlen, macht sich überall im Land bemerkbar. Während der coronabedingten Schließungen hatten sich vor allem Minijobber viele Jobs in anderen Branchen gesucht.

Auch in Weyhe war der Personalmangel der Grund dafür, dass das Shakespeare’s in diesem Jahr weiterhin in der Corona-Pause steckte. Im vergangenen Jahr hatte der Pub für ein paar Monate wiedereröffnet, aber im November wieder geschlossen. Die nun bevorstehende Wiedereröffnung fühlt sich deshalb wie ein Neustart nach fast zweijähriger Pause an.

Im Juni dieses Jahres hatte Patrick Kuhlmann noch gehofft, dass die Eröffnung eine Frage von Wochen sein würde. Zu diesem Zeitpunkt war der Leiter des Pubs und Assistent der Theater-Geschäftsführung bereits auf Personalsuche gewesen.

Wer gerne am 24. vorbeikommen möchte, möge sich bewerben.

Dass jetzt, wo der Herbst vor der Tür steht, doch noch eröffnet wird, heißt aber nicht, dass die Suche erfolgreich abgeschlossen wäre. Im Gegenteil, Bewerbungen sind offenbar weiterhin Mangelware.

Trotzdem erklärt Patrick Kuhlmann: „Wir ziehen das jetzt durch.“ Von außen sei in der Zwischenzeit niemand hinzugekommen. Allerdings werde Personal aus der Theater-Gastronomie den Pub verstärken und ermöglicht so die Wiederöffnung.

Warum die nun erfolgt, begründet Kuhlmann mit der Saison. Im Sommer säßen viele lieber im Garten, aber im Herbst sei eine gute Zeit für den Pub-Betrieb: „Sobald es draußen zu regnen beginnt, haben die Leute Lust auf Pub und ein frisch gezapftes Guinness.“

Shakespeare’s-Pub öffnet vorerst nur freitags und samstags

Allerdings reichen die personellen Bordmittel nicht für die Rückkehr zum vollen Betrieb. Vorerst ist der Betrieb nur freitags und samstags geplant. Hiervon ist bereits Samstag, 24. September, ausgenommen – der Grund ist auch hier die Personaldecke. „Wer gerne am 24. vorbeikommen möchte, möge sich bewerben“, so Kuhlmanns Lösungsvorschlag.

Im Pub sieht es wenige Tage vor der Wiedereröffnung auf den ersten Blick so ähnlich wie vor drei Monaten aus: Hochgestellte Stühle, Werbung für die Halloween-Angebote von 2021. Allerdings wurde inzwischen durchgewischt; ein Mitarbeiter beginnt, die Zapfanlage zu reinigen; die Pfandkisten stehen für den Getränkelieferanten bereit.

Noch nicht fertig ist Kuhlmann mit der neuen Karte: Die soll neben den bekannten Getränken eine andere Weinauswahl enthalten. Angesichts von Preissteigerung aber auch etwas höhere Bier-Preise. Kuhlmann verspricht aber: „Das wird auf jeden Fall erschwinglich bleiben.“ Noch nicht wieder am Netz ist die eigene Internet-Seite. Für Veranstaltungen biete die Facebook-Seite die beste Übersicht, lautet sein Tipp.

Kommende Konzerte 16. September: Chris Blevins; 7. Oktober: Manuel Preuß; 14. Oktober: Seven Bridges Road, jeweils ab 22 Uhr. Weitere Konzerte stehen bereits fest.