DRK-Kindergarten am Drohmweg: Krippenanbau eingeweiht

Bürgermeister Andreas Bovenschulte und die Leiterin des Kindergartens, Gabriele Bock, führen den Tross an, der für die Einweihungsfeier symbolisch vom alten Gebäude über das Außengelände ins neue Haus zieht. - Fotos: Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Sie kennen Bob, den Baumeister. Deshalb war es für die Mädchen und Jungen im DRK-Kindergartens am Drohmweg ein besonders Vergnügen, wochenlang den Bremer Architekten Mitja Kreideweiß und die Handwerker zu beobachten, die auf dem weiträumigen Außengelände einen Krippenanbau errichtet haben. Seit November betreuen vier Mitarbeiter die Krippenkinder in dem Gebäude. Donnerstag feierten das DRK als Träger, Eltern sowie Vertreter der Politik und Verwaltung samt Bürgermeister Andreas Bovenschulte die Einweihung des 460.000 Euro teuren Gebäudes.

Gabriele Bock, Leiterin der Einrichtung, ging während der Feier auf die Szenen während der Bauzeit ein. Die Kinder hätten sich gewissermaßen die Nasen an den Scheiben plattgedrückt. Das „Baustellen-TV war eine Sensation.

Es gab Probleme, die das Team bewältigen musste. So fanden die Handwerker unter anderem einen Deckel, der zu einem Öltank gehörte. Der habe sich genau an der Stelle befunden, an der das Fundament gegossen werden sollte. Diese schwergewichtige Herausforderung hätten die Bauleute gemeistert – und die Kinder hatten ihren Spaß.

+ Gabriele Bock und Bürgermeister Andreas Bovenschulte zeigen die Mini-Stühle, auf denen die Kinder Platz nehmen. - Foto: Schritt

Baubeginn war im April des vergangenen Jahres, sagte der Architekt. Innerhalb von einem halben Jahr errichteten Firmen aus der Region ein Ständerwerk in Holzrahmenbauweise. Damit vergrößerte sich die Nutzfläche der Kindertagesstätte um 140 auf 760 Quadratmeter.

+ Einblick in den Gruppenraum. - Foto: Schritt

Neben einem großen Gruppenraum für die Ein- bis Dreijährige entstanden ein Schlafsaal, jeweils ein Sanitär- und Abstellraum sowie ein Rückzugsort für die Mitarbeiterbesprechung. Derzeit kümmern sich die Erzieherinnen Andrea Paul und Nina Borowski zusammen mit der Integrationsfachkraft Karin Horstmann und Sozialassistentin Jacqueline Kern im Ganztagsbetrieb um acht Kinder.

+ Symbolhaft schneiden Bürgermeister Andreas Bovenschulte, DRK-Kreisgeschäftsführerin Ulrike Hirth-Schiller sowie die Leiterin des Kindergartens Gabriele Bock ein rotes Band durch. - Foto: Schritt

Ab Februar werden die Zwillche (der Name ist ein Konstrukt aus Zwerge und Wichtel) Zuwachs bekommen: Die Anzahl steigt auf zehn Mädchen und Jungen an, kündigt Horstmann an.

Sowohl Bürgermeister Andreas Bovenschulte als auch Erich Oruc vom DRK-Orts und Kreisverband freuten sich über das neue Schmuckstückchen.

+ Auf diesen Matten können die Kinder ein Nickerchen machen. - Foto: Schritt

Ingrid Söfty, Vorsitzende des DRK Kirchweyhe, übergab an die Leiterin 1000 Euro. Sie merkte an, dass der Kindergarten bei den Investitionen der Gemeinde ein bisschen hinten angestanden habe. „Die neuen Räume sind wunderschön. Es ist ein guter Tag für Kirchweyhe“, schwärmte Söfty abschließend. Ein Rundgang und eine von Eltern organisierte Kaffeetafel bildeten den Abschluss.