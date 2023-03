Senioren-Quartier Sudweyhe: Neue Betreiberin für den Gutshof

Von: Sigi Schritt

Auf 9500 Quadratmetern ist das Senioren-Quartier „Gutshof“ Sudweyhe beheimatet. Links im Bild ist die Wassermühle zu erkennen. © Sigi Schritt

Die Specht-Gruppe aus Bremen übernimmt Sudweyher Pflege-Einrichtung Anfang Juni.

Weyhe – Das im Jahr 2021 neu eröffnete Senioren-Quartier „Gutshof“ Sudweyhe wechselt in Kürze den Betreiber. Die Emvia Living Gruppe mit Sitz in Hamburg zieht sich Ende Mai aus dem Betrieb der Einrichtung zurück. Der „Gutshof“ liegt gegenüber der Wassermühle und umfasst eine Grundstücksfläche von 9 500 Quadratmetern. Die Einrichtung bietet 68 stationäre Pflegeplätze und 17 Pflegesuiten, eine Demenz-Wohngemeinschaft und zwölf seniorengerechte Wohnungen. Außerdem gibt es ein öffentliches Café. Vor rund einem Jahr wurde mit einem Konzert von Reinhold Beckmann offiziell Einweihung gefeiert.

Die neue Betreiberin ist in der Region bekannt: Die Specht-Gruppe aus Bremen übernimmt den Pflege-Campus im Juni. Das bestätigt Rolf Specht, geschäftsführender Gesellschafter, auf Anfrage.

Für den in die Jahre gekommenen und nicht mehr genutzten Gutshof Sudweyhe hatte die Specht-Gruppe gemeinsam mit der Verwaltung der Gemeinde Weyhe und den Architekten FSB aus Bremen ein Nachnutzungskonzept erarbeitet und 15 Millionen Euro investiert. Neben dem Erhalt und der Sanierung der denkmalgeschützten Scheune wurden Neubauten für die Pflege errichtet (wir berichteten).

Die Specht-Gruppe betreibt in Bremen nicht nur eine Reha-Klinik inklusive Geriatrie, sondern auch drei Pflegeeinrichtungen. Die in Sudweyhe sei die Vierte, so Rolf Specht. Außerdem habe die Specht-Gruppe mit der Tegeler-Gruppe aus Wunstorf eine gemeinsame Betreibergesellschaft für Seniorenresidenzen gegründet und unterhalte zwölf Einrichtungen – je eine in Syke und Riede.

Rolf Specht: „Die Zeiten sind schwierig. Die Pflege steht auf dünnem Eis.“

Unternehmer Rolf Specht: „Die Zeiten sind schwierig. Die Pflege steht auf dünnem Eis.“ Aber die Menschen müssten gepflegt werden. Die Probleme in Weyhe seien die, die es auch in Bremen und anderswo im Umland gebe: Es sei schwer, Pflegepersonal zu bekommen. Wenn Kräfte fehlen, könne eine Einrichtung nicht voll ausgelastet werden. Dies bedeutet einen wirtschaftlichen Verlust. Zudem setze die Leiharbeit den Unternehmen zu. Firmen, die Zeitarbeit in der Pflege anbieten, würden Stundensätze um die 70 Euro verlangen – an Feiertagen liege der Stundensatz sogar bei mehr als 100 Euro. Eine Initiative des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach, diese Löhne zu deckeln, bezeichnete Specht in diesem Zusammenhang als sehr gut. „Leiharbeit wuchert“.

Gutshof Sudweyhe: Personal wird zu unveränderten Bedingungen übernommen

Wie sieht es mit dem Personal in Weyhe aus? Es werde zu unveränderten Bedingungen übernommen, kündigt die Specht-Gruppe an. Rolf Specht sieht sein Unternehmen gut aufgestellt, um Mitarbeiter zu gewinnen. „Wir sind als Arbeitgeber bekannt, der gute Bedingungen bietet.“ Für die Beschäftigten in der Pflege sei es wichtig, zu wissen, für wen man arbeite: Ist es ein regionales Unternehmen oder ein Unternehmen aus Frankfurt oder Paris.

Rolf Specht aus Weyhe hat mit seinem Unternehmen das Senioren-Quartier einst entwickelt. Die Specht-Gruppe investierte rund 15 Millionen Euro. © Sigi Schritt

Unternehmer Rolf Specht zu Verdienstmöglichkeiten in der Pflege: Zwischen 3500 und 4000 Euro im Monat

Als Arbeitgeber müsse man auch auf das Betriebsklima achten, ist Specht überzeugt. Dazu sei es wichtig, flexible Arbeitszeiten anzubieten. Wenn sich die Mitarbeiter im Betrieb wohlfühlen und Teamgeist vorhanden sei, macht die Arbeit Spaß, so Rolf Specht. Und die Bezahlung sei auch nicht so schlecht. Auf die Frage, was die Mitarbeiter im Durchschnitt verdienen, antwortet er: zwischen 3500 und 4000 Euro im Monat. Pflegehelfer bekämen zwischen 16,50 und 17 Euro pro Stunde. In Pflegekreisen habe sich die Übernahme bereits herumgesprochen: „Wir haben bereits eine erfahrene Heimleiterin im Auge. „Außerdem melden sich ehemalige Mitarbeiter zurück“, sagt Rolf Specht. Er geht davon aus, dass sein Unternehmen die Mitarbeiterzahl um mehr als 20 erhöhen wird. Insgesamt bietet die Sudweyher Einrichtung 50 Voll- und Teilzeitarbeitsplätze.