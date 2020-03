Ab in die Selbsthilfegruppe für Schüchterne

Kirchweyhe - Von Rainer Jysch. Mit einem neuen Stück möchte das Weyher Theater ab Freitag, 20. März, Stammgäste und neue Besucher begeistern. Die Musical-Komödie „Nicht nur Träume können fliegen“ aus der Feder von Frank Pinkus verspricht mit einer turbulenten Handlung und live gespielter Musik einen vergnüglichen Theaterabend. Die eigens für das Stück komponierten Songs liefern die Brüder Kevin und Patrick Kuhlmann, die als Mitglieder der Theaterband mit auf der Bühne stehen werden.

Was es heißt, schüchtern und von Selbstzweifel zerfressen zu sein, zeigt das Theater in der äußerst liebenswerten und schwungvollen Musical-Komödie. Erfolgsautor Frank Pinkus sorgt als Regisseur zugleich für die szenische Umsetzung seines Werkes, wobei er einmal mehr das Stück dem Ensemble auf den Leib geschrieben hat.

Zum Geschehen: Maria (gespielt von Sarah Kluge) ist hübsch, intelligent, fantasievoll – aber leider sehr, sehr schüchtern, was ihr Leben nicht eben einfach macht. Emil (Leenert Schrader) ist Witwer und nett, liebenswert und einfühlsam, hat eine kleine Tochter. Wäre er nicht so voller Selbstzweifel, könnte er sicherlich leicht eine neue Partnerin finden. Eigentlich sind Maria und Emil wie füreinander geschaffen. In einer Selbsthilfegruppe für Schüchterne lernen sie sich kennen. Aber damit fangen die Schwierigkeiten eigentlich erst richtig an.

Was so gut wie niemand weiß: Maria ist unter dem Pseudonym Larissa Nachtigall eine der erfolgreichsten Kinderbuchautorinnen der Welt. Aber aufgrund ihrer Zurückhaltung gibt sie sich nicht zu erkennen; nicht in der Selbsthilfegruppe und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Da müssen schon Marias Freundin und Verlegerin Paula Petraske (Inga Jamry), Emils Freund Stefan (Marc Gelhart), ein wundersamer Wahrsager namens Mister Ibrahim (Thorsten Hamer), Marias (verstorbener) Vater Viktor (Hermes Schmid) und diverse andere Menschen eingreifen, damit die beiden extrem schüchternen Menschen endlich aufeinander zugehen können.

In weiteren Rollen wirken Lisette Groot und Christian Hamann mit; viele der Schauspieler übernehmen gleich mehrere der unterschiedlichen Rollen. Der Gesang wird live von der Theaterband, bestehend aus Michael Haupt, Magnus Bodzin sowie von Kevin und Patrick Kuhlmann begleitet.

In dem Zusammenhang werden Erinnerungen an das Musical „Why Not?“ wach, eine ähnliche Produktion aus dem Jahr 2002, das mit 149 Vorstellungen zu den erfolgreichsten Stücken des Weyher Theaters gehört.

„Auch bei ‚Nicht nur Träume können fliegen‘ beweist Frank Pinkus als Autor und Regisseur, dass er es perfekt beherrscht, die romantische Geschichte immer an den richtigen Stellen mit der nötigen Prise Humor aufzubrechen, ehe es kitschig wird“, so Marc Gelhart, Pressesprecher des Theaters. Das Musical gehe somit nicht nur zu Herzen, sondern auch ans Zwerchfell.

Preview

Vor der Premiere am 20. März gibt es im Weyher Theater noch zwei Previews am 18. und 19. März um jeweils 20 Uhr.