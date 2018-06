Seit Beginn rund 400 Kinder betreut

Melchiorshauser Kita Farbenfroh besteht seit 20 Jahren: Empfang und Sommerfest

+ Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Brigitta Oetjen-Wittig, Leiterin der Kita Melchiorshausen, schneiden die Geburtstagstorte an. - Foto: Ehlers

MELCHIORSHAUSEN - Von Sigi Schritt. Mit einem Empfang am Morgen und einem Sommerfest am Nachmittag hat gestern das Team des Kindergartens Melchiorshausen mit Kindern, Eltern und Gästen den 20. Geburtstag der Einrichtung gefeiert. Bürgermeister Andreas Bovenschulte und die Leiterin der Kita, Brigitta Oetjen-Wittig, schnitten gemeinsam eine Torte an.