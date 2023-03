Weyher Mittagstisch kommt an – und wird deshalb verlängert

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Die Ehrenamtlichen (v.l.) Tilman Beiküfer, Hans-Wilhelm Niemeyer und Sabine Meier packen’s an. © Verein Sudweyher Bahnhof

Eine kostengünstige Suppe plus Gesellschaft beim Mittagessen – das kommt gut an, deswegen wollen die Organisatorinnen das Angebot im Sudweyher Bahnhof verlängern.

Sudweyhe – Zwei große Töpfe Suppe gibt es jeden Donnerstag ab 12 Uhr im Sudweyher Bahnhof, einmal mit Fleisch, einmal vegetarisch. So standen am gestrigen Donnerstag Bohnensuppe und Käse-Lauch zur Auswahl – pro Portion ein Euro. Seit Ende Januar gibt es dieses Angebot eines kostengünstigen Mittagstischs. Weil der sich als Erfolg erwiesen hat, wird er mindestens bis Ende April verlängert. Ursprünglich war es bis Ende März befristetet.

Das Angebot – eine warme Mahlzeit mit Brot samt anschließendem Kaffee oder Tee zum günstigen Preis – richtet sich weiterhin an Bedürftige. Zugleich betonen die Organisatorinnen Jutta Behrens und Christine Burda den geselligen Charakter der Runde. Und kündigen für die Verlängerung eine Veränderung an: Wer den Selbstkostenpreis von 3,50 Euro pro Portion zahlen kann, bitten sie, dies auch zu tun.

Die Aktionen von „Weyhe gemeinsam“

Der Mittagstisch im Sudweyher Bahnhof war die erste Aktion von „Weyhe gemeinsam“. In diesem Format erarbeiten Mitglieder des Gemeinderats parteiübergreifend Ideen und Projekte, die vor dem Hintergrund rasanter Preissteigerungen finanzielle Entlastung bieten können. Daraus sind bisher ein Kleiderflohmarkt an der KGS Leeste und eben der Mittagstisch entstanden (wir berichteten jeweils) – als schnell umsetzbare Aktionen, so Christine Burda. Die Vorsitzende des Vereins Sudweyher Bahnhof, die für die CDU im Gemeinderat sitzt, kündigt an, dass es noch weitere Aktionen von „Weyhe gemeinsam“ geben werde.

Am ersten Termin des Mittagstischs – das Wort „Suppenküche“ sollte tunlichst vermieden werden – hatten Burda und die übrigen ehrenamtlichen Helferinnen acht Gäste begrüßen können – zu Gyros- und Gemüsesuppe. Daraus seien inzwischen mehr als 45 geworden. „Die Anzahl der Leute, die zu uns kommen, steigt jede Woche“, so Burda. Und: „Die Suppe ist jedes Mal ausverkauft.“ Zuerst immer die mit Fleisch, erwähnt Behrens. Die Menge, die die Ehrenamtlichen bei der Fleischerei Barning abholen, haben sich von fünf Litern (vegetarisch) und sieben Litern (mit Fleisch) bei der Premiere auf zweimal zwölf Liter vervielfacht.

Verlängerung des Mittagstisch-Angebots in Weyhe

Christine Burda berichtet davon, dass sie schon vor „Weyhe gemeinsam“ die Idee gehabt habe, etwas Vergleichbares anzubieten. Aber mit dem „Fokus auf Geselligkeit, um die Leute aus der Einsamkeit zu holen“. Laut ihrer Schilderung wird der Mittagstisch auch vor diesem Hintergrund gut besucht: weil die Menschen gerade nach der Coronazeit beim Mittagessen Gesellschaft suchen. Abgesehen von Kindern seien alle Altersgruppen vertreten. Junge Besucher setzten sich an Tische, wo schon Leute säßen, freut sich Jutta Behrens. Sie hat außerdem beobachtet: „Die Leute bleiben sitzen, sie löffeln nicht nur ihre Suppe.“ Man kommt also ins Gespräch.

Die Verlängerung des Mittagstisch-Angebots über die Wintermonate hinaus gelte erst mal für den April, so Burda. „Wenn das funktionieren sollte, werden wir versuchen, über das gesamte Jahr zu gehen.“ Möglich sei aber auch eine Pause im Sommer. In diesem Fall werde man im Oktober wieder starten, kündigt sie an.

Laut Jutta Behrens besteht das Team derzeit aus sieben Freiwilligen. Finanziert werde das Angebot aus Spenden (aus dem Kleiderflohmarkt und privat) sowie über den – allerdings bisher nicht kostendeckenden – Verkaufspreis. Viele Gäste zahlten schon jetzt freiwillig mehr. Auf die Bitte, wenn möglich, den tatsächlichen Preis von 3,50 Euro pro Portion zu zahlen, will das Team ab kommender Woche vor Ort auch per Flyer aufmerksam machen.

Termin: Immer donnerstags von 12 bis 13 Uhr im Sudweyher Bahnhof, Raiffeisenstraße 11. Kontakt: weyhe.gemeinsam@web.de.