Seelsorge mal am Feuer, mal in der Schule

Weyhe - Von Sigi Schritt. Krippenspiel, Fahrten zu Kirchentagen, Wohngemeinschaft auf Zeit, Kinderkirche und kirchlicher Jugendtreff – solche Projekte sind seit vier Jahren in Weyhe mit diesem Namen verbunden: Janna Eckert. Die 28-Jährige hat ihren Traumjob gefunden, bei dem sie nicht nur viel Empathie zeigt, sondern auch gewissermaßen als Botschafterin für den Kirchennachwuchs fungiert. Die 28-Jährige ist seit September 2015 mit Leib und Seele Jugenddiakonin und arbeitet in beiden evangelischen Kirchengemeinden in Weyhe sowie in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Kirchweyhe.

Bei den jungen Menschen kommt sie gut an und versteht deren Probleme. Eckert gibt auch mal Ratschläge – aus der Perspektive der großen Schwester. Doch ihre Zukunft in der Wesergemeinde ist ungewiss. Von Anfang an war klar: „Meine geförderte Stelle ist nur für die Dauer von fünf Jahren finanziert.“ Die Förderung läuft in einem Jahr aus. Ein Großteil des Geldes kommt aus einem Topf der Landeskirche, der speziell für Jugenddiakone gedacht ist, erklärt Eckert. Es gebe jedoch keinen Folgetopf, umreißt sie das Problem. Die Kirchengemeinden finden, dass Eckert bislang eine sehr gute Arbeit geleistet hat, sie jederzeit den Draht zu den Mädchen und Jungen gefunden hat. Deshalb suchen die Kirchenvorstände nach einer Möglichkeit, Eckert weiter zu beschäftigen. Und die 28-Jährige möchte möglichst in der Region bleiben, um für die Kirche eine Brücke zur Jugend zu schlagen. Die Diakonin weiß genau, wo bei Kindern und Jugendlichen der Schuh drückt. „Ich höre zu“, sagt sie und gibt schon mal tröstende Worte mit auf den Weg, wo es angebracht ist. Oftmals entwickeln sich intensive Gespräche nebenbei – etwa bei der Hausaufgabenhilfe, beim Kochen in der Schule oder beim Lagerfeuer. Die vermeintlich heile Welt bekommt mitunter Risse. Dann erfährt Eckert von Schwierigkeiten ihrer Gesprächspartner. Sie müssen sich zum Beispiel in der Situation zurechtfinden, bei einem alleinerziehenden Elternteil aufzuwachsen. Es ist ihnen nicht immer möglich, den Vater oder die Mutter regelmäßig zu sehen.

Eckert sucht die Gelegenheiten, um mit den Schülern ins Gespräch zu kommen. So leitete sie nicht nur die Arbeitsgemeinschaft Kochen an der KGS Kirchweyhe und ergänzte das Angebot um eine Hausaufgabenhilfe, sondern sie organisiert Treffen für junge Leute, leitet eine weitere Gruppe und gestaltet Ausflüge. Übernachtung in der Kirche oder das Krippenspiel runden die Angebote ab. Es gebe viel zu tun, sagt sie. Sie ist nicht alleine – sie kann auf einen jugendlichen Unterstützerkreis bauen, der ihr bei den vielen Projekten hilft.

An Ideen für die Zukunft mangelt es Eckert nicht, so kann sich die Diakonin vorstellen, auf dem neu gestalteten Henry-Wetjen-Platz in Leeste einen Kirchentag speziell für Kinder und Jugendliche zu organisieren. Doch sie möchte solche Großprojekte lieber angehen, wenn sie in der Wesergemeinde oder im Kirchenkreis eine Zukunftsperspektive bekommt.

Wie sie auf die Idee gekommen ist, Diakonin zu werden? In ihrer Kindheit und Jugend habe sie selbst einige Kirchenangebote wahrgenommen und wechselte irgendwann die Perspektive und schlüpfte in die Rolle der Gruppenleiterin. „Ein Diakon der Landeskirche Braunschweig war es, der mir gesagt hat, dass er mir diesen Job zutraut“, blickt Eckert zurück. So hat Eckert die ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit als berufliche Perspektive in den Fokus genommen – mit Erfolg. Sie studierte in Hannover Religionspädagogik und Sozialarbeit und hat zwei Bachelor-Abschlüsse in der Tasche.

Für sie selbst war es nie eine Option, Theologie zu studieren, um Pastorin zu werden, sagt Janna Eckert. Sie wäre mit so einem Job nicht zufrieden gewesen, so die 28-Jährige, weil diese Tätigkeit viel mehr umfasst als Seelsorge – zum Beispiel auch Finanz- und Verwaltungsverantwortung.