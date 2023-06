E-Scooter: Gestohlen, geortet, wiederbekommen

Von: Sigi Schritt

Sie sitzt auf dem E-Scooter ihrer Freundin. Ihr eigener Roller sei auf dem KGS-Gelände gestohlen worden, sagt Ecem (18). © Sigi Schritt

Ein Roller wird in Weyhe auf einem Schulgelände gestohlen. Mit einer neuen Methode ortet der Vater des Geschädigten das Fortbewegungsmittel und bekommt es wieder.

Weyhe – Elektroroller erfreuen sich großer Beliebtheit: So sehr, dass manche Schüler nicht mehr mit dem Fahrrad, sondern mit diesen Fortbewegungsmitteln zur Schule kommen. Sie locken aber auch Ganoven an, die die E-Scooter stehlen. Während die einen den Verlust einfach hinnehmen müssen – für sie ist das Fahrzeug einfach weg –, hat der Vater eines Geschädigten eine neue Methode gefunden, das Gerät zu sichern. Es wurde zwar gestohlen, aber mithilfe der Polizei wieder aufgefunden.

Ecem C. (18) aus Melchiorshausen sitzt dieser Tage auf der Trittfläche eines E-Scooters und checkt einen Social-Media-Account. Es ist nicht ihr eigener Roller, sondern der ihrer Freundin Sarah P.. „Meiner wurde im Mai gestohlen“, beklagt sie. Er sei auf dem Gelände der KGS Leeste abgestellt gewesen. Das elektrische Gefährt habe rund 600 Euro gekostet und sei zum Zeitpunkt des Diebstahls etwa eineinhalb Jahre alt gewesen. Ihr Fortbewegungsmittel hat sie seitdem nicht wiederbekommen. „Es war plötzlich weg.“ Ihr E-Scooter sei am Fahrradständer der Leester KGS angeschlossen gewesen.

Die 18-Jährige ist offenbar nicht die einzige Geschädigte. Mehrere solcher Roller seien verschwunden, sagt die 18-Jährige. Ihre Freundin Sarah P. bestätigt dies. Auch die Abiturientin hat von mehreren Schülern gehört, dass einige ihre Gefährte nicht mehr finden. Genaue Zahlen wisse sie aber nicht.

„So erging es auch meinem 16-jährigen Junior“, berichtet Jens Schmidt aus Leeste. Der Roller war neu und stand plötzlich nicht mehr dort, wo sein Sohn ihn auf dem Gelände der KGS Leeste abgestellt hatte. „Obwohl er angeschlossen war, war er der Scooter weg.“

Doch es gibt einen großen Unterschied: Die Geschichte des Elektrorollers hat ein Happy End. Sein Vater hatte eine besondere Methode, den Besitz der Familie zu schützen. Der Roller war neu, erst zu Ostern habe sein Sohn das Gefährt bekommen, erinnert sich Jens Schmidt. „Vorsichtshalber habe ich einen sogenannten Apple Airtag in den Lenker eingebaut.“ Das ist ein Gerät des Computerherstellers Apple, mit dem man alle möglichen Dinge im Auge behalten kann: ob Rucksack, Geldbörse, Taschen, Autos oder eben den Standort eines Elektrorollers.

Es empfängt und sendet kein GPS-Signal, sondern kommuniziert verschlüsselt mit anderen Apple-Geräten. Das Ortungsgerät hat die Größe einer Zwei-Euro-Münze. Darin steckt eine Batterie, die ein Jahr halten soll. Es sei eine praktische Sache, um die Position eines mit dem Airtag verbundenen Gegenstandes im Auge zu behalten, sagt der Weyher. Und das Gerät lasse eine grobe Ortung zu.

Der Familienvater schildert, dass sie mit leichter zeitlicher Verzögerung verfolgen konnten, wohin der Roller mit dem Ortungsgerät unterwegs war. Zunächst ging es vom Kirchweyher Bahnhof über den Bremer Hauptbahnhof in den Stadtteil Bremen- Walle.

Irgendwann war die Fahrt offenbar zu Ende. Der Weyher rief die Polizei. Die Beamten der Weyher Polizeistation setzten sich mit den zuständigen Polizisten in der Hansestadt in Verbindung. Die Polizei habe gute Arbeit geleistet, meint er. Die Beamten aus Bremen baten ihn, nach Walle zu fahren. Das Ortungsgerät führte sie zu einer Adresse.

„Die Beamten klingelten, und im Wohnungsflur stand unser Roller.“ Der sei schließlich sichergestellt worden. Es sei behauptet worden, der Roller sei in Bremen-Gröpelingen zum Verkauf angeboten worden. Da das alles sehr schnell gegangen sein muss, vermutet der Vater, dass eine Bande in Weyhe gewerbsmäßig sowie gezielt Roller klaut und verkauft. Wie die Schüler habe auch der Vater gehört, dass mehrere Scooter entwendet worden sein sollen. Genaue Zahlen könne er aber ebenfalls nicht nennen.

Dass eine Bande ihr Unwesen treibt, kann Thomas Gissing von der Polizeiinspektion Diepholz nicht bestätigen. Um die Sicherheit von Fahrrädern und Rollern sei es in Weyhe nicht besser oder schlechter bestellt als anderswo. Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter würden in Weyhe an Bahnhöfen, Schulen und Supermärkten gestohlen. Gibt es ein besonderes Diebstahlproblem an der KGS Leeste? „Von einem Problem ist mir nichts bekannt“, so Gissing weiter. „Im Mai hat die Polizei bei einer Kontrolle 50 Fahrräder gefunden, die nicht abgeschlossen waren“, sagt er.

Und wie sieht die Statistik aus? Im Jahr 2022 wurden in Weyhe und Stuhr insgesamt 134 Fahrräder gestohlen. In den ersten Monaten dieses Jahres waren es bisher neun Pedelecs und 73 Fahrräder. Und im Zuständigkeitsbereich des Weyher Polizeikommissariats wurden acht E-Scooter als gestohlen gemeldet.

Grundsätzlich seien E-Scooter keine leichte Beute, wenn sie gut gesichert seien, sagt Gissing. Wenn jemandem etwas Verdächtiges auffalle, solle er sofort die Polizei verständigen, so der Polizist.

Ecem C. und Sarah P. wünschen sich eine Kameraüberwachung. Sie sind sich nicht sicher, ob die Kameras an der KGS Leeste überhaupt funktionieren. Was sagt der zuständige Schulträger dazu? „Die Gemeinde Weyhe hält es für kontraproduktiv, öffentlich zu benennen, wann die Videoaufzeichnung ein- und wann sie ausgeschaltet ist oder war“, sagt Gemeindesprecher Sebastian Kelm auf Anfrage dieser Zeitung.

Der E-Scooter seines Sohnes sei auf dem Areal der KGS Leeste gestohlen worden, sagt ein Vater und behauptet, Diebstähle von solchen Gefährten hätten System. © Sigi Schritt