35 Schwimmer erreichen den Dreyer Hafen

Unterstützt von einer kräftigen Strömung kommen die Schwimmer so schnell wie selten zuvor im Dreyer Hafen an. - Foto: Ehlers

Dreye - Von Heiner Büntemeyer. Für Renate Husmann und 39 weitere Schwimmerinnen und Schwimmer hat sich am Silvestermorgen beim Blick aus dem Fenster sicherlich die Frage gestellt, warum sie sich das antun wollen. Gemeint war das Silvesterschwimmen in der Weser bei ungemütlichem Wetter. Doch Renate Husmann wollte nicht kneifen, zumal sie er im Sommer die Taucherlizenz erworben hatte.

„Es hat sich gelohnt, denn es hat richtig Spaß gemacht“, sagte sie sich hinterher erfreut, als sie sich von ihrem Ehemann aus den Schwimmflossen helfen ließ.

Insgesamt hatten sich 40 Wassersportler sich am Campingplatz Boller Holz in die acht Grad „warmen“ Fluten der Weser gewagt. Nur 35 kamen schwimmend im Dreyer Hafen an. Aber kein Sorge, die anderen fünf Teilnehmer waren schon vor ihnen dort eingetroffen, allerdings an Bord von einem der sechs Begleitboote, denn ihnen war unterwegs zu kalt geworden.

Dafür hat der Vorsitzende der Weyher DLRG-Ortsgruppe, Achim Linka, eine einfache Erklärung: Sie hätten sich wahrscheinlich einen Neoprenanzug geliehen, und weil der ihnen nicht haargenau passt, klappt das mit der Erwärmung des eindringenden Wassers auf der Haut nicht, „und dann wird es richtig kalt“.

Aber für derartige Fälle hatte die DLRG als ausrichtende Ortsgruppe schließlich sechs Begleitboote im Wasser, die die Gruppe der Schwimmer wie die Hunde bei einer Schafherde ständig umkreisten. Diese Vorsichtsmaßnahme war auch deshalb erforderlich, weil hinter einer Biegung plötzlich ein Binnenschiff auftauchte und zum Überholen ansetzte. Davor musste die Gruppe ganz nah unter dem Ufer gesichert werden, und alles lief problemlos ab.

Das hatte zur Folge, dass die gesamte Gruppe fröhlich winkend im Pulk im Dreyer Hafen einlief und am Anleger festmachte. Niemand war vorweg geschwommen. „Das war vorbildlich. Endlich haben die das kapiert“, lobte Lars Schumacher dieses Verhalten der Schwimmer.

Dabei waren sie in diesem Jahr so schnell wie selten zuvor, weil die Weser randvoll war und sie von einer kräftigen Strömung unterstützt wurden. Nach 50 Minuten hatten sie die etwa fünf Kilometer lange Strecke schwimmend bewältigt. Die Teilnehmer kamen von den DLRG-Ortsgruppen Syke, Twistringen, Stuhr, Delmenhorst, Steinfeld und Weyhe, von der Wasserwacht Achim und der Feuerwehr Weyhe.

Zum ersten Mal war Paul Overmeyer aus Steinfeld dabei. Für den 60-Jährigen war das Dreyer Silvesterschwimmen Generalprobe für das Celler „Allerschwimmen“, das über eine noch etwas längere Distanz führt. Auch Lukas Gurke aus Delmenhorst feierte Premiere. „Sonst sitze ich immer im Boot, aber jetzt wollte ich einmal die Perspektive wechseln. Und: Ja es hat Spaß gemacht“, berichtete er.

Die jüngste Teilnehmerin war 14 Jahre alt, und Werner Muffler aus Lahausen war mal wieder der Älteste mit seinen 74 Jahren. Er beteiligt sich seit 1976 an diesem Silvesterschwimmen, das nach Aussage von Achim Linka damals veranstaltet wurde, um der Bevölkerung zu beweisen, dass die DLRG und auch die Feuerwehr bei jedem Wetter ins Wasser gehen. „Jetzt hat sich das zu einem echten Ereignis mit immer mehr Besuchern entwickelt,“ freute er sich angesichts von mehreren Hundert Zuschauern, die sich bei Glühwein, Kaffee und heißer Schokolade warm hielten und ungläubig staunten, als einige Teilnehmer glaubhaft versicherten, dass sie in ihren feuchten, nassen Anzügen schwitzten.