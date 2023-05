Kostenlose Prüfungen für Seepferdchen und Bronze im Weyher Freibad

Von: Dierck Wittenberg

Über Wasser halten: Schon vor Corona mussten Kinder mitunter monatelang auf einen Schwimmkurs warten. Dieses Problem hat sich in den vergangenen Jahren noch einmal deutlich verschärft. © Symbolfoto: Jens Büttner/dpa

Am 21. Mai ist zum ersten Mal deutscher Schwimmabzeichentag. In Weyhe bietet die DLRG im Freibad offene Prüfungen für das Seepferdchen und das Bronze-Abzeichen an.

Weyhe – Trotz aller Bemühungen, es gibt weiterhin einen beträchtlichen Rückstand bei der Schwimmausbildung, gerade unter Kindern. „Wir schieben immer noch die Welle von Corona vor uns her“, sagt Achim Linka, Vorsitzender der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Weyhe. Vor diesem Hintergrund beteiligt sich die DLRG-Ortsgruppe am bundesweiten Schwimmabzeichentag: Am Sonntag, 21. Mai, kommen Kinder und Jugendliche kostenlos ins Freibad, um dort ihre Seepferdchen- und Bronze-Prüfungen abzulegen.

Den Schwimmabzeichentag, den es in diesem Jahr zum ersten Mal gibt, veranstaltet die Bundes-DLRG zusammen mit anderen Verbänden, die in der Schwimmausbildung aktiv sind. Dazu zählen unter anderem der Arbeiter-Samariter-Bund, die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes und der Deutscher Schwimm-Verband.

Der Termin zu Beginn der Badesaison ist nicht zufällig gewählt. So will man in Erinnerung rufen, dass schwimmen zu können überlebenswichtig sein kann. Die Zahl der Nichtschwimmer unter den Grundschülern habe sich während der Pandemie verdoppelt, viele Erwachsene hätten sich weniger im Wasser bewegt, erklärt Helmut Stöhr, Präsident des Bundesverbandes zur Förderung der Schwimmausbildung, auf der Internetseite zum Aktionstag. „Jetzt soll jeder einmal ganz unkompliziert herausfinden können, wie gut er oder sie im Wasser unterwegs ist“, so Stöhr weiter.

In Weyhe kann die DLRG den Schwimmabzeichentag auch dank der Unterstützung der Gemeinde anbieten, die dafür das Freibad beziehungsweise zwei Bahnen zur Verfügung stellt. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Linka. Wegen des personellen Aufwands wird es in Weyhe im Gegensatz zu anderen Aktionen im Rahmen des Schwimmabzeichentages aber keine Silber- und Gold-Prüfungen geben.

Zwischen 12 und 18 Uhr sollen Kinder die Möglichkeit haben, im Weyher Freibad die beiden ersten Schwimmabzeichen abzulegen. Schwimmkurse selbst bieten die ehrenamtlichen Prüfer in diesem Zeitraum allerdings nicht an. Das Angebot richtet sich also in erster Linie an Kinder, die bereits außerhalb der Vereine gelernt haben zu schwimmen, beispielsweise mit ihren Eltern. Ausgefallene Kurse können und sollen auf diese Weise nicht ersetzt werden. Vielmehr soll Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt und mehr Sicherheit im Wasser geschaffen werden.

Dagegen, dass Eltern ihren Kindern das Schwimmen beibringen, spricht aus Sicht des Weyher DLRG-Vorsitzenden nichts. Unter den Älteren hätten viele auf diese Weise zu schwimmen gelernt. Bei den „Feinheiten“ wie Rückenschwimmen und Kraulen sei das anders, aber die kämen später. Allerdings fehle berufstätigen Eltern heute oft die Zeit, regelmäßig mit Kindern schwimmen zu gehen.

Als sicherer Schwimmer gilt man (erst) ab dem deutschen Schwimmabzeichen Bronze (früher: Freischwimmer). Die Prüfung dafür abzulegen biete Sicherheit, so Linka: „Für die Eltern ist das ein wichtiger Schritt: Zu sehen, dass das Kind das kann.“ Natürlich solle man die Kinder im Wasser trotzdem im Auge behalten.

„Mit dem Schwimmabzeichentag wollen wir bewusst machen, wie wichtig eine solide Schwimmausbildung für jedes Kind ist. Wir wollen sichtbar machen, mit wie viel ehrenamtlichem Einsatz alles dafür getan wird, unseren Kindern sicheres Schwimmen beizubringen“, wird Linka in einer Mitteilung der Gemeinde zitiert. Und: „Sollte es beim ersten Mal nicht ganz klappen, können unsere Experten auch hilfreiche Tipps für den weiteren Weg geben“, so Achim Linka.

Im Gespräch mit der Kreiszeitung kündigt er zudem an, dass die Anmeldeliste für die DLRG-Schwimmkurse ebenfalls am 21. Mai geöffnet werden soll. Entsprechende Kurse würden dann wahrscheinlich im Herbst angeboten.

Aber vielleicht kann selbst Üben eine Alternative zum Schwimmkurs im Verein sein, zumindest für Seepferdchen und Bronze – die sich am 21. Mai ganz unkompliziert erwerben lassen. Auf die lässt sich dann für das Lernen weiterer Schwimm-Fähigkeiten aufbauen.

Schwimmabzeichentag

Am Sonntag, 21. Mai, von 12 bis 18 Uhr im Weyher Freibad, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Aktionszeitraum haben alle im Alter bis 18 Jahren freien Eintritt ins Freibad. Die Prüfungen selbst sind ebenfalls kostenlos.