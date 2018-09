Neuer Verein im Landkreis erhält 254.600 Euro für Beratung von Menschen mit Handicap

Landkreis Diepholz - Ein nachhaltiges Beratungsangebot für Menschen mit Behinderungen ist das Ziel: Die „Unabhängige Teilhabeberatung für den Landkreis Diepholz“, ein noch junger Verein, hat dafür 254.600 Euro vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales erhalten. Das Geld fließt bis 2020 – für ein Konzept mit einer völlig neuen Idee. Denn es sind Menschen mit Handicaps, die Menschen mit Handicaps beraten sollen. Im Interview berichtet Vereinsvorsitzende Katrin Kurtz über Herausforderungen und Chancen. Die Fragen stellte Anke Seidel.

Frau Kurtz, wie schafft man es, mehr als eine Viertelmillion Euro Bundesmittel in den Landkreis zu ziehen?

Katrin Kurtz: Mit viel gutem Mut und Enthusiasmus! Zunächst haben wir zusammen mit dem Verein „Gemeinsam“ (Stuhr) überlegt. Aber darüber hätten wir im Landkreis nur einen Teil von bestimmten Beeinträchtigungen abdecken können, unter den Menschen leiden. Wir wollten aber, dass alle Bereiche einbezogen sind. Wir haben dann gemeinsam mit dem Kreisbehindertenbeirat überlegt, dessen Vorsitzende ich ja auch bin. Dieses Gremium hat die Initiative übernommen. Wir haben dann entschieden, einen Trägerverein zu gründen. Die Vereinsgründung ist uns gelungen.

Wie ging es dann weiter?

Kurtz: Dann wurde es sportlich: In knapp zwei Monaten mussten wir die erforderlichen Schritte – wie Nachweis im Vereinsregister und Steuernummer – abarbeiten. Es war schön, dass uns das Finanzamt geholfen und gut beraten hat. Das ganze Bewerbungsverfahren lief online. Im November 2017 haben wir unseren Antrag gestellt. Dafür hatten wir den umfangreichen Fragebogen schon vorbereitet, so gut wir konnten. Alles, was man dafür braucht wie Projektbeschreibung oder Kostenplan...

Es blieb schweißtreibend bis zur letzten Minute, weil das System überlastet war und wir zwischendurch auch einmal rausgeflogen sind. Aber kurz vor Mitternacht, vor Ablauf der Antragsfrist, hatten wir es geschafft. Das war Spitz auf Knopf! Am 24. Juni 2018 haben wir dann die Zusage bekommen.

Das Bundesteilhabegesetz will Menschen mit Handicap das Leben erleichtern. Aber die neuen Bestimmungen sind kompliziert – und ohne kompetente Führung durch den Gesetzesdschungel nicht zu meistern, oder?

Kurtz: Unsere Hauptaufgabe ist es, dass Menschen mit Beeinträchtigungen andere Menschen mit Beeinträchtigungen in all ihren Fragen und Nöten beraten. Wir wollen sie stärken, ihnen Mut machen und ihnen zeigen, welche Wege sie gehen können. Das ist eine Beratung auf Augenhöhe, und sie soll neutral sein. Derjenige, der die Beratung durchführt, muss nicht im Hinterkopf haben, Kosten zu sparen oder bestimmte Dienstleistungen anzupreisen.

Das ist eine unabhängige dritte Säule – neben der Verwaltung oder der anderen Kostenträger, die das Geld für Maßnahmen bewilligen; und neben den Dienstleistungsanbietern wie Lebenshilfe, Himmelsthür oder alle weiteren, die dazu gehören. Unser Verein darf und kann keine Rechtsberatung übernehmen, und wir können die Menschen auch nicht vor Gericht begleiten. Das dürfen wir nicht!

Wie will die „Unabhängige Teilhabeberatung für den Landkreis Diepholz“ ihre Arbeit organisieren?

Kurtz: Die Menschen mit Beeinträchtigungen, die diese Beratungen übernehmen sollen, müssen qualifiziert sein und sie müssen bestimmte Fortbildungen absolvieren. Das kann zum Beispiel ein Sozialpädagoge sein, der im Rollstuhl sitzt. Er hat auch die Möglichkeit, sich einen anderen Berater mit Beeinträchtigungen dazu zu holen – zum Beispiel jemanden, der blind ist, wenn es bei dieser Beratung um Themen für blinde Menschen geht. Unser Konzept beinhaltet die aufsuchende Beratung. Das heißt, dass Klienten Zuhause besucht werden können und wir sicherlich auch in den unterschiedlichen Gemeinden im Nord-, Mittel- und Südkreis etwas anbieten. In welchem Umfang, muss noch geklärt werden.

Denken Sie an Büros vor Ort?

Kurtz: Das werden wir finanziell nicht leisten können. Wir werden ein Hauptbüro im Landkreis haben – wo, ist noch nicht klar. Fest steht aber: Alles, was wir anbieten, muss barrierefrei sein. Im Landkreis würden wir gern bei Organisationen oder Einrichtungen vor Ort barrierefreie Räume nutzen, um Sprechstunden anzubieten. Ein Angebot dafür gibt es bereits. Ganz wichtig ist: Die Beratung ist kostenfrei. Unsere derzeitige Adresse ist identisch mit dem Verein „Gemeinsam“ in Stuhr (Hauptstraße 56, 28816 Stuhr-Brinkum). Das ist aber vorläufig. Es handelt sich bei unserem Verein und seinem Angebot ja um einen kompletten Neuaufbau.

Wann wollen Sie starten?

Kurtz: Wir sind schon gestartet. Zurzeit bauen wir gerade unsere Vereinsstrukturen auf, ein Logo haben wir schon entworfen. Wir brauchen auch eine barrierefreie Internet-Präsenz. Außerdem suchen wir nach entsprechenden Räumen und müssen auch noch unseren Eigenanteil für die unabhängige Teilhabeberatung darstellen.

Knapp 14 000 Euro umfasst der Eigenanteil, den Ihr Verein für das Projekt schultern muss. Noch hat die Politik nicht zugestimmt, CDU und FDP haben Beratungsbedarf geltend gemacht...

Kurtz: Wir sind hoffnungsfroh, weil wir vom Landrat und von der SPD schon positive Signale erhalten haben. Falls noch Informationen fehlen, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Diese Unterstützung des Landkreises würde unsere Arbeit unheimlich erleichtern. Denn anders als große Träger, die im Normalfall die Fördermittel für soziale Projekte bekommen, sind wir ein Verein mit 27 Mitgliedern. Unsere Rechtsabteilung und unsere Projektleitung befinden sich zurzeit in meinem Wohnzimmer (lacht).

Was geschieht, wenn der Kreistag Ihnen das Geld nicht zur Verfügung stellt?

Kurtz: Dann werden wir weiter versuchen, Spenden einzuwerben. Eines ist klar: Aus Mitgliedsbeiträgen und mit Kuchenbacken ist das nicht zu leisten. Wir werden aber alles dafür tun, dieses Projekt auf den Weg zu bringen!