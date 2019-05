Jan Schumacher neuer Sudweyher Schützenkönig

Sudweyhe – Seinen Ruf als Daueradjutant ist Jan Schumacher endlich los, denn am Sonntag hat ihn der Vorsitzende Oliver Rohlfs und sein Stellvertreter Marco Schumacher zum Schützenkönig 2019 im Schützenverein Sudweyhe proklamiert.

Diese Proklamation war „der Höhepunkt eines harten Wochenendes“, wie der Vorsitzende bemerkte. Den meisten Gästen steckte noch der Schützenball vom Vorabend in den Knochen: Rund 700 Besucher im Festzelt hatten da für ausgelassene Stimmung gesorgt. Diesem Schützenball war schon ein ebenso stimmungsvolles Fest in Dreye vorausgegangen, wo rund 180 Mitglieder und Freunde den zu diesem Zeitpunkt noch amtierenden König Mirco Eggers abgeholt hatten. Für die Anreise nach Dreye hatte der Verein drei große Gelenkbusse gechartert. Am Sonntag folgte einem gemeinsamen Mittagessen das Königs- und Preisschießen. „Dabei wurden so viele Königsschüsse abgegeben wie schon seit vielen Jahren nicht mehr“, berichtete der Vorsitzende. Diese Beteiligung hatte zur Folge, dass endlich wieder alle Posten im Königshaus vom Kinder- bis zum Alterskönig besetzt werden konnten.

Dabei hatten die Kinder den König mit einem Lichtpunktgewehr ausgeschossen, das die Schützengilde Thedinghausen dafür zur Verfügung gestellt hatte.

In den Wochen vor dem Fest hatte Sportleiter Heinz-Georg Schütte die Wettbewerbe um verschiedene Pokale organisiert und anschließend ausgewertet. Zu seiner großen Freude siegten die Schützen endlich einmal wieder im Duell mit der Jägerschaft, wobei Günter Helms auch noch den Pokal des besten Einzelschützen für das Schützenvereins-Team gewann.

Bei den Ortsvereinen verteidigte die Freiwillige Feuerwehr Dreye den Pokal erfolgreich vor dem „Club der Vogelfreunde“ und dem, TuS Sudweyhe. Erstmals hatte sich auch ein Team vom Reitverein Sudweyhe an dem Wettbewerb beteiligt und belegte hinter der SV Kirchweyhe den fünften Platz. Den „Er&Sie“-Pokal gewannen Gaby und Siegfried Gürntke vor Marlene und Frank Schierenbeck sowie Inga Slotosch und Oliver Rohlfs. Beste Einzelschützen waren Martina Kastendiek und Siegfried Gürntke.

Nachdem die bis dahin noch amtierenden Majestäten mit einem Ehrentanz ihre letzte Amtshandlung vollzogen hatten, legten sie ihre Königsketten ab. Oliver Rohlfs bedankte sich bei ihnen für ein schönes Regierungsjahr und präsentierte anschließend die Nachfolger.