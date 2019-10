Schulkiosk: Grenze des Ehrenamts erreicht?

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Gemeinde Weyhe sucht einen Caterer, der zwei Zentralküchen in den KGS in Leeste und Kirchweyhe betreiben soll. Aus diesen Küchen sollen Mittagessen in die Grundschulen und kommunalen Kitas geliefert werden. Außerdem ist geplant, an den Schultagen einen Kiosk zu bewirtschaften. Wir sprachen mit Michael Thun von der Firma „esscooltur“. Der Inhaber berät die Gemeinde Weyhe.

Weshalb soll nach Ihren Vorschlägen ein Kiosk in die Schulverpflegung integriert werden?

Ein relativ großer Anteil der älteren Jugendlichen möchte zwar mittags essen, aber nicht unbedingt am Tisch in der Mensa. Diese Gruppe wünscht einfache, preisgünstige und nachhaltige „Snacks“ für zwischendurch. Die Schulverpflegung insgesamt ist hochgradig subventioniert, und um eine gute Ernährung sicherzustellen, haben sich die 16 Bundesländer auf die Anwendung der Qualitätsstandards Schulverpflegung der DGE geeinigt.

Was bedeutet das?

Das bedeutet, auch die „Snacks“ sollen diesen Ansprüchen genügen. Dazu gehören nicht nur die strikte Einhaltung anspruchsvoller lebensmittelrechtlicher Vorschriften, sondern auch saisonale und gesundheitsbezogene Rezepturen, eine sorgfältige Kennzeichnung der Produkte, eine zuverlässige Personalverwaltung und -abrechnung unter Einhaltung des komplexen Arbeits- und Mitbestimmungsrechtes und schließlich das kaufmännische Handling von sehr viel Geld. Mit der deutlich steigenden Nachfrage in den Kioskbereichen sind ehrenamtliche Strukturen häufig überfordert. Gleichzeitig hören wir, dass sich immer schwieriger Ehrenamtliche finden lassen.

Was heißt das unterm Strich?

Unter dem Strich erfordern zukunftsorientierte Lösungen zunehmend eine professionelle, hauptamtliche Abwicklung – und da bietet sich die Integration in die allgemeine Schulverpflegung an.

Sowohl in Leeste als auch in Kirchweyhe stehen Ehrenamtliche hinter dem Tresen. Sie möchten, dass dieser Job grundsätzlich von bezahlten Kräften ausgeführt wird. Weshalb?

Solange die Abläufe funktionieren und alle zufrieden sind, spricht aus fachlicher Sicht nichts dagegen, die gut laufenden Strukturen fortzuführen. Die Anforderungen an diese Arbeiten steigen aber von Jahr zu Jahr an. Die Lebensmittelüberwachung erwartet einen einheitlichen, verantwortlichen Ansprechpartner. Dieser haftet zum Beispiel bei lebensmittelrechtlichen oder steuerrechtlichen Verstößen persönlich – nicht nur mit seinem guten Namen. Ich finde, hier ist eine Grenze erreicht, was man von einem Ehrenamt erwarten kann.

Sie legen Wert auf die Einhaltung von Standards, Hygiene und Verlässlichkeit. Glauben Sie, dass Angestellte diese Punkte besser hinbekommen?

Die Vorschriften ändern sich laufend – denken Sie nur an die Kennzeichnungsvorschriften für Allergene oder die gerade diskutierte Nährwert-Ampel. Um stets aktuell zu bleiben, müssen alle Mitarbeiter laufend geschult werden. Dies ist zeit- und kostenintensiv. Ich meine, das ist eine große Verantwortung und gehört ordentlich bezahlt. Vielleicht findet sich ja unter den jetzt ehrenamtlich Tätigen jemand, der das auch professionell machen möchte.

Werden die Produkte, die jetzt zum Selbstkostenpreis angeboten werden, künftig teurer?

Das kann ich nicht sicher beurteilen, da ich die Preise nicht kenne. Grundsätzlich gehört zum Selbstkostenpreis auch ein Lohnanteil, den wir im Kioskbereich mit etwa 50 Prozent ansetzen. Wenn dieser in den bisherigen Preisen nicht enthalten ist, handelt es sich lediglich um den Einkaufspreis der Lebensmittel. Ein solcher Preis kann dann nur zustande kommen, wenn Menschen (meist Frauen) ohne Lohn arbeiten. Ich weiß nicht, wie das zur aktuellen Diskussion um den Lohnabstand von Frauenarbeit passen soll.

Sie plädieren für ein durch und durch professionelles Verpflegungsmanagement?

Professionelles Verpflegungs-management erfordert einen erheblichen Aufwand und dieser sollte auch vergütet werden. In den Bremer Schulen kostet ein belegtes Brötchen zwischen 1,10 und 1,50 Euro – in Bioqualität und mit Tariflohn. Ich finde das angemessen.

Welche Auswahl sollte zum Standardangebot gehören?

Hierzu hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eine eigene Broschüre herausgebracht. Wichtig sind all die Dinge, die inzwischen allen bekannt sind: Viel frisches Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, wenig Fett und Zucker. Als fast kostenloser Durstlöscher soll jederzeit frisches Trinkwasser aus der Leitung zum Zuge kommen.

Eltern legen Wert derzeit auf eine regionale Auswahl. Backwaren kommen von einem Bio-Bäcker, und Obst sowie Gemüse werden von einem Landwirt aus der Nähe bezogen. Ein Caterer wird die Waren doch eher im Großhandel kaufen, oder?

Mit einer Einbindung der Strukturen vor Ort ermöglichen Sie den Jugendlichen, sich besser mit der Verpflegung in ihrer Schule zu identifizieren. In den gelingenden Mensen findet hierzu eine intensive Abstimmung in sogenannten Mensa-Ausschüssen statt.

Kann die Gemeinde einen Caterer vorschreiben, regionale Produkte zu verwenden?

Rein ausschreibungsrechtlich können Sie einen Caterer nicht verpflichten, beim Bäcker des Ortes einzukaufen – das würde den Wettbewerb verzerren. Auf der Arbeitsebene lassen sich solche Wünsche aber ohne Weiteres realisieren. Ein gemeinsamer Besuch in der Bäckerei oder bei den Landwirten wirkt hier oft Wunder. Wenn Sie dann noch den Caterer per Vertrag oder im Rahmen von Unterrichtsprojekten dazu bringen, über die Herkunft seiner Produkte ausführlich Auskunft zu geben, dann ist das nicht nur ein Beitrag zur Ernährungsbildung aller Beteiligten, sondern macht auch noch Spaß.

Sollte nicht eher der Schulträger das Personal stellen?

Letztlich muss eine gute Lösung zur Kommune und ihren Möglichkeiten passen. In Deutschland wird das in jeder Gegend etwas anders gehandhabt. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es sich bei einem Volumen von mehreren Tausend Mahlzeiten pro Tag um eine hochprofessionelle Angelegenheit handelt. Eine Kommune müsste hierfür wahrscheinlich eine eigene Abteilung schaffen – das lässt sich nicht nebenher bewältigen.

Die Kioske der Schulen besteht seit vielen Jahren. Durch die Arbeit haben sich Freundschaften entwickelt. Die Kioske sind Anlaufpunkte für Eltern, die an jedem Tag etwas vom Schulleben mitbekommen und schnell merken, wo etwas nicht läuft. Wo sollen sich die Eltern dann einbringen?

Die Schulvereine sind unerlässliche Stützen des Schullebens – niemand möchte auf sie verzichten. Der spezielle Bereich der Schulverpflegung entwickelt sich aber rasant und hat den Rahmen verlassen, der Ehrenamtlichen zum Beispiel im Hinblick auf die Haftungsfragen zugemutet werden kann. Arbeit gibt es innerhalb und außerhalb der Schule aber mehr als genug. Als ehemaliger Lehrer fällt mir da nicht nur die Begleitung von bedürftigen Kindern beim Essen ein, sondern gerade die ernährungsbezogenen Aktivitäten wie Kochen, Backen oder Besuche von Bauernhöfen und Umweltprojekten sowie die Versorgung von Sportfesten und kulturellen Schulveranstaltungen gemeinsam mit den Schülern.

Welche Tipps haben Sie, um Müll zu vermeiden?

Das Wegwerfen von Lebensmitteln schmerzt uns alle – nicht zuletzt auch im Geldbeutel. Wichtigste Voraussetzung ist sicherlich, planmäßig einzukaufen und nicht mit hungrigem Magen – und nur so viel herzustellen, wie auch sicher aufgegessen wird. Die Vernetzungsstelle Schulverpflegung Niedersachsen macht zu diesem Thema gerade ein tolles Projekt. In Bremen haben wir in den Schulen gute Erfahrungen damit gemacht, dass sich die Jugendlichen von einem Buffet selbst nehmen dürfen. Sie dürfen sich auch mehrmals nachholen, sofern sie nichts wegwerfen – die Teller sollen also leer sein, wenn sie die Mensa wieder verlassen. Das kommt dort gut an und die Schüler gehen damit sehr verantwortlich um. Die Speisereste konnten damit um 95 Prozent gegenüber dem Stand von 2009 gesenkt werden.