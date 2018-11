„Schulen sollten nicht eingezäunt sein“

Weyhe - Für Kitas plant die Gemeinde für das kommende Jahr Aufwendungen in Höhe von fast 13 Millionen Euro ein. Für Schulen stehen im Entwurf des Haushaltsplans 6,1 Millionen Euro, für die Kinder- und Jugendarbeit 450 000. Diese Zahlen präsentierte Fabian von Weyhe, Leiter des Fachbereichs Bildung und Freizeit, am Dienstag im Ausschuss Schule, Kindertagesstätten und Jugend.

Alles in allem macht die Gemeinde für Schulen, Kitas und die Jugend 19,5 Millionen Euro locker. Eine „beeindruckende Zahl“, findet von Weyhe. „Die muss man erstmal sacken lassen.“ Es stehen unter anderem die Sanierung der KGS Leeste und der Anbau der Kita Am Neddernfeld an.

Die meisten Posten nickte der Ausschuss kommentarlos ab. Aber nicht alle. CDU und SPD waren sich einig, dass 30 000 Euro, die für einen Zaun an der KGS Kirchweyhe eingeplant waren, gestrichen werden sollten, und hatten einen entsprechenden Antrag gestellt. „Wir sind der Meinung, dass Schulen nicht eingezäunt sein sollten“, begründete Frank Seidel (SPD). Der Ansatz sei verkehrt. Erst sei eine Schule umzäunt, dann komme eine weitere dazu – und irgendwann seien alle Bereiche, in denen sich Jugendliche aufhalten, von Zäunen umgeben. Joyce Budelmann (FDP) stimmte gegen den Antrag der CDU und SPD, Lehrervertreter Michael Krutschke enthielt sich.

Den Grünen waren 43 000 Euro für eine Zufahrt zur Grundschule Lahausen von der Straße Am Bahndamm ein Dorn im Auge. Wilfried Brasch argumentierte, dass eine weitere Gefahrenstelle entstehen könnte. Seine Fraktion bevorzuge ein Gesamtkonzept für alle Schulen mit Parkräumen, die weiter vom Eingang entfernt sind, und von denen die Kinder begleitet und in Gruppen zum Unterricht laufen können.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte meinte, dass dieser Punkt bereits ausführlich diskutiert worden sei. „Das Einzige, was wir nicht geprüft haben, ist die Verlegung des Feuerwehrgerätehauses.“

Frank Seidel ergänzte: „Ein übergeordnetes Konzept muss kommen, ja.“ Aber in Lahausen müsse etwas passieren. Keine andere Schule sei verkehrstechnisch so belastet. Mit ihrem Änderungswunsch standen die Grünen alleine da. - ks