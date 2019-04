Interview mit Stephan Weil: Schule für künftige Physiotherapeuten gratis

Weyhe - Ministerpräsident Stephan Weil hat am Mittwochabend auf Einladung von Bürgermeister Andreas Bovenschulte den Zukunftsdialog im Weyher Rathaus gestaltet und mit den Bürgern diskutiert.

Vorab sprach der Landesvater mit dieser Zeitung über Themen wie Verkehr, Migration/Flucht und Ausbildung. Eine ausführliche Berichterstattung zum Zukunftsdialog folgt morgen.

Was für ein Auto fahren Sie privat?

Ich fahre einen Golf Sportsvan und bin sehr zufrieden.

Einen Diesel oder einen Benziner?

Das ist ein Benziner.

Weyhe hat ein Jobticket aufgelegt und will, dass Kinder- und Jugendliche kostenlos fahren. Welche Möglichkeiten sehen Sie, den ÖPNV zu fördern?

Kostenlose oder stark vergünstigte Tickets sind ein wichtiger Ansatz. Wir brauchen aber sicher auch eine qualitative Verbesserung des ÖPNV-Angebots, insbesondere im ländlichen Raum. Das Land stellt seit 2017 als gesonderte Finanzhilfe dem ÖPNV 20 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich zur Verfügung.

Zwischen den Orten Weyhe und Bremen liegt eine tarifliche Grenze. Weshalb ist es so schwer, das Bremer Gebiet tariflich auszuweiten?

+ Der Ratssaal ist gut gefüllt. © Jantje Ehlers Das Anliegen eines größeres Verbundes kann ich gut nachvollziehen, die konkreten Gründe, woran ein einheitliches Tarifsystem bislang scheitert, weiß man vor Ort sicher besser. Grundsätzlich muss jede Veränderung von Tarifstrukturen innerhalb eines Verbundes von allen Beteiligten genau durchkalkuliert werden.

Wie sollen künftig die Honorarkräfte bezahlt werden, die zum Beispiel an den BBS Syke den Unterricht in den Sprachlernklassen übernehmen? Dort müssen 20 Mitarbeiter gehen.

Erfreulicherweise können inzwischen wieder mehr Lehrkräfte in Berufsschulen unbefristet eingestellt werden. Es war durchaus bekannt, dass sich deswegen die Mittel für vorübergehend eingesetzte Vertretungslehrkräfte reduzieren würden. Dennoch kommt es jetzt an manchen Schulen zu Problemen. Aus diesem Grund stellen wir kurzfristig noch in diesem Jahr 15 Millionen Euro zur Verfügung.

Wie viele Geflüchtete leben in Niedersachsen?

Anfang 2019 lebten in Niedersachsen rund 820 000 Menschen mit einem ausländischen Pass, etwa 135 000 hatten einen Flüchtlingskontext.

Wie hoch ist der Grad der Integration aus Ihrer Sicht?

Integration ist ein langer Prozess: Es geht um eine ganz neue Sprache, eine Ausbildung oder eine neue Arbeit, das Einleben in eine neue Umgebung und nicht zuletzt um neue Nachbarn und hoffentlich auch Freunde. Das ist für alle Beteiligten ein schwieriger und langwieriger Prozess. Einige der zu uns kommenden Menschen sind schon nach einer relativ kurzen Zeit ganz gut integriert, andere brauchen länger. Insgesamt aber ist uns in Niedersachsen auch dank der vielen Ehrenamtlichen die Erstintegration der Geflüchteten bislang sehr gut gelungen.

Wie sieht die Arbeits- und Ausbildungssituation aus?

In Anbetracht der Schwierigkeiten eigentlich ganz gut. Rund 30 Prozent der Menschen, die seit 2015 nach Niedersachsen gekommen sind, haben bereits eine Arbeit aufgenommen. Im Berufsausbildungsjahr 2017/2018 konnten die Agenturen für Arbeit rund 4 000 Menschen Migrationshintergrund mit einer Ausbildung, einer Beschäftigung oder einem anderen Angebot versorgen, darunter rund 700 Frauen.

Wie gut funktioniert die Vermittlung in den Arbeitsmarkt?

Wir brauchen Geduld. Der bisherige Verlauf der Arbeitsmarktintegration der seit 2015 nach Deutschland Geflüchteten deckt sich mit den Erfahrungen früherer Jahre. Fünf Jahre nach ihrem Zuzug sind etwa 50 Prozent der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt integriert. Leider dauert es bei Migrantinnen etwas länger als bei geflüchteten Männern. Ursachen sind wahrscheinlich die familiären Strukturen, teilweise gibt es vielleicht auch kulturelle Gründe.

Welche Berufswünsche haben die Schutzsuchende, und welche sind realistisch umsetzbar?

Die Berufswünsche und die Fähigkeiten der zu uns kommenden Menschen sind ganz unterschiedlich. Von den jüngeren schaffen es einige sogar an die Uni. Aber viele müssen zunächst schon wegen der Sprache einfachere Tätigkeiten übernehmen.

Welche Rückmeldungen bekommen Sie von den Arbeitgebern?

Überwiegend sind es positive Rückmeldungen und nicht selten sogar begeisterte Schilderungen von Arbeitgebern. Gerade im Handwerk werden diese oft jungen Leute dringend gesucht.

Welches Konzept hat die Landesregierung, Flüchtlinge für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren?

Wir setzen zunächst auf Spracherwerb und dann auf ein Kennenlernen unterschiedlicher praktischer Tätigkeiten. Neulich habe ich mir mit dem Bundespräsidenten eine Integrationswerkstatt im Kreis Wittmund angesehen. Dort wurden junge Erwachsene auf die Arbeit mit Holz vorbereitet oder auf Tätigkeiten in der Gastronomie. Und eine junge Frau erzählte uns dort beim Mittagessen, sie bereite sich gerade auf eine Ausbildung zur Pharmazeutisch-Technischen Assistentin vor. Sie war erst wenige Monate hier und sprach ein hervorragendes Deutsch. Das ist dann ein Erfolgserlebnis für alle Beteiligten.

Eine Stippvisite im Weyher Waldkindergarten hat gezeigt, dass Eltern vom Konzept begeistert sind, aber sie ihre Kinder durchaus länger als fünf Stunden dort betreuen lassen würden. Das geht laut Gesetz noch nicht. Kann die Landesregierung nachbessern?

Eine ganztägige Betreuung im Wald erscheint den Fachleuten im Kultusministerium womöglich zu anstrengend für kleine Kinder. Das ist aber eine Fachfrage, in die ich mich als Ministerpräsident nicht einmischen möchte.

Wie kann man junge Menschen die Sonderpädagogik und andere pädagogische Assistenzbesuche schmackhafter machen? Begleitungen von Schülern sind genehmigt, aber es gibt niemanden für diesen Job.

Im Rahmen der Berufsorientierung absolvieren alle Schüler ein Praktikum oder mehrere Praktika. Selbstverständlich können diese Praktika auch in Förderschulen oder in inklusiven Lerngruppen durchgeführt werden. Alle Praktika werden von Lehrkräften betreut. Eine solche Erfahrung kann die eine oder den anderen durchaus für den Job eines Schulbegleiters oder für das Studium der Sonderpädagogik begeistern. Wir haben die Zahl der Studienplätze für Sonderpädagogik verdoppelt, ab 2020 können jährlich 400 Studierende beginnen. Was die Schulbegleiter anbelangt, laufen in einigen Regionen spannende Modellversuche, mit Pool- und Budgetlösungen. Schulbegleiter werden dort Schulverbünden fest zugeordnet und durch die Schule bereitgestellt.

Die Weyher Aktion „Therapeuten am Limit“ hat deutlich gemacht, dass es bei Physiotherapeuten einen Fachkräftemangel gibt. Niedersachsen plant eine Schulgeldfreiheit für angehende Physiotherapeuten. Wann startet sie?

Ab dem 1. August wird das Schulgeld in allen Gesundheitsfachberufen in Niedersachsen vom Land übernommen. Hierfür hatte sich insbesondere die SPD-Fraktion starkgemacht. Der Einstieg in die Schulgeldfreiheit ist eine wesentliche Voraussetzung, um mehr Fachkräfte für die Gesundheitsberufe zu bekommen.

Neuzulassungen von Schulen sind derzeit nicht möglich. Der Bedarf ist höher als die Kapazität. Welche weiteren Schritte plant die Landesregierung, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten, zumal es eine Obergrenze für geförderte Schulplätze gibt?

Wir müssen da dicke Bretter bohren. Deshalb soll bis Ende 2019 eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe einen Aktionsplan für eine bedarfsorientierte Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen erstellen. Das Land Niedersachsen wirkt in dieser Arbeitsgruppe mit. Eine Novellierung der Gesundheitsfachberufe soll neue Anreize schaffen und damit einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen leisten.