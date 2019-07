Schule darf kein Backofen mehr sein

Leeste - Von Sigi Schritt. Die Tage als Schulelternratsvorsitzende der KGS Leeste sind gezählt. Cathrin Mahlau scheidet deshalb in wenigen Wochen aus ihrem Amt, weil keines ihrer zwei Kinder, Thessa und Torben, nach den Sommerferien die KGS mehr besuchen wird. Thessa hatte in Leeste ihr Abi bestanden und Torben wechselt die Schule. Cathrin Mahlau führte den Vorstand des KGS-Elternrats vier Jahre und zieht eine positive Bilanz.

Das größte Projekt waren für Mahlau die Beratungen und Planungen zum aktuell laufenden Umbau der KGS. Dem Elternrat sei es sehr wichtig gewesen, dass nach den Sanierungsarbeiten die Schule kein Backofen mehr ist. Das Architektenbüro nahm die Anregungen auf. Nun sollen sogenannte Sauerkrautplatten die Decken dämmen. Was den wenigsten Schülern und Lehrern bekannt war – die KGS Leeste hatte sogar eine Klimaanlage. Aber ob die jemals in Betrieb genommen wurde, sei fraglich.

Mahlau freut sich auf die neue Schule, von der ihre Kinder nicht mehr profitieren werden. „Es wird hell“, kündigt sie an. Klassenräume und Flure bekommen viel Licht. Außerdem werden die Fluchttüren so versetzt, dass jeder Flur einen Notausgang haben wird. Wer vor dem Beginn der Umbauarbeiten fliehen wollte, musste teilweise durch Klassenräumen laufen.

Als sehr positiv empfindet die Elternratsvorsitzende, dass Schüler ihre Ideen einbringen durften. So habe sich sogar ihre Tochter Thessa sich Sitzgelegenheiten einfallen lassen und gezeichnet und in die Diskussion erfolgreich eingebracht.

Cathrin Mahlau findet es wichtig, dass Eltern in schulische Belange einbezogen werden. „Das klappt in der KGS sehr gut“, lobt sie Schulleitung und Schulträger. Sie wünscht ihrem Nachfolger oder ihrer Nachfolgerin, dass der Schulelternrat weiterhin Gehör findet und fordert weitere Eltern auf, sich zum Wohl der Kinder ehrenamtlich zu engagieren. Dieses Gremium sieht Mahlau als Begleitung des Schulalltags. „Wenn es Problemfälle gibt, mischen wir uns ein. Das passiert in Klassenkonferenzen und es ist meist geräuschlos.“

Der Schulelternrat setzt sich zusammen aus je zwei Elternvertreter je Klasse. „Ich finde es aber traurig, dass das Gremium auch Karteileichen hat.“ Einige Mütter und Väter lassen sich nur in das Gremium wählen, damit der erste Elternabend schnell rum ist. „Sie tun sich und den Kindern aber damit keinen Gefallen“, so Mahlau. Die Eltern verpassen viel. Auffällig sei, dass die Eltern der Kinder aus den Gymnasial- und Realschulklassen sich mehr beteiligen als die Eltern von kombinierten Klassen mit Haupt- und Realschülern. „Jeder schimpft auf die Schule. Warum aber manche Dinge so laufen, weiß man nur, wenn man einen Blick hinter die Kulissen wagt.“ Das Thema Vertretungsplan ist oft in der Kritik. Aber die 51-Jährige aus Leeste sieht auch die Nöte der Schulleitung. Die habe nämlich keine Lehrer, die man ad hoc einsetzen kann, wenn Unterricht wegen Krankheit ausfällt. „Wir haben nun mal Lehrermangel.“

Für Mahlau ist Schule weit mehr, als Kinder nur Lesen und Schreiben beizubringen. Es geht um die Förderung von vielen Kompetenzen. Da ist die Schule auch mit den vielen Laptop-Klassen auf gutem Weg.

Und auch beim Thema Beruf hat sich einiges gebessert. So hatte sich der Schulelternrat erfolgreich dafür eingesetzt, dass künftig die Schüler im Gymnasialzweig zwei Praktika absolvieren sollen. Beim ICE-Abi nach acht Jahren war nur ein Praktikum vorgesehen. Zuvor war angedacht, das Praktikum im neunten Jahrgang in den elften zu verlegen, so Mahlau. Das würde aber bedeuten, dass die Kirchweyher KGS-Schüler, die dann nach dem zehnten Jahrgang in die Oberstufe nach Leeste wechseln, bis zum Abi zwei Praktika hätten, erläutert sie. In die Berufswelt frühzeitig hineinzuschnuppern, hält Cathrin Mahlau aber für „sehr wichtig“.