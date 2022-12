Ein Tag mehr ohne Kita: Weyhe plant zusätzlichen Schließtag

Von: Dierck Wittenberg

Heute keine Kita: Ausfälle stellen gerade berufstätige Eltern vor Probleme. Besser langfristig als kurzfristig lautet daher das Motto bei der geplanten Einführung eines zusätzlichen Schließtags. © Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa

Die gute Nachricht für Weyer Eltern: Die Kita-Anmeldung soll im neuen Jahr auch online möglich sein. Die schlechte: Wegen des Fachkräftemangels plant die Gemeinde einen zusätzlichen Schließtag einzuführen.

Weyhe – Eltern müssen sich darauf einstellen, dass Weyhes Kindertagesstätten im kommenden Jahr an einem zusätzlichen Tag geschlossen bleiben. Wobei genau das der Punkt ist: Auf einen Schließtag, der im Vorfeld bekannt ist, kann man sich besser einstellen als auf kurzfristige Ausfälle. Einer entsprechenden Änderung der Aufnahmesatzung hat der Fachausschuss für Schulen, Kindertagesstätten und Jugend am Donnerstagabend grünes Licht gegeben. Damit geht die Änderung zunächst in den Verwaltungsausschuss und voraussichtlich kommendes Jahr in den Rat.

Die Hintergründe erläuterte Inga Bleeker aus dem Fachbereich für Bildung und Freizeit. Zusammengefasst stehen den Kita-Beschäftigten nach dem jüngsten Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst bis zu vier zusätzliche freie Tage zu: Regenerationstage und Umwandlungstage. „Das würden wir gerne mit Springkräften ausgleichen“, sagte Bleeker. Aber hier mache sich wieder der Fachkräftemangel bemerkbar. Entsprechendes Personal ist nach wie vor kaum zu bekommen.

Das Problem ist akut: Am Donnerstag waren laut Bleeker fünf Gruppen ausgefallen: „Wir haben einen immens hohen Krankenstand.“ Da sei, so könnte man zusammenfassen, ein zusätzlicher Schließtag die bessere Lösung.

„Die Kindertagesstätten werden an maximal 25 Tagen im Jahr geschlossen“, lautet die entsprechende Stelle in der aktuellen Kita-Satzung. Die Zahl soll sich auf 26 erhöhen. „Wir liegen in der Region im unteren Bereich“, sagte Bleeker über die Zahl der Schließtage in Weyhe.

Sie stellte zudem die Frage, ob ein Tag ausreichend werde. Dass das nicht der Fall sein könnte, sei nicht auszuschließen. Je nach der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt müsste also nachjustiert werden.

Auch wenn die Politik dem Vorschlag einstimmig folgte, gingen die Bewertungen in den Details auseinander. „Schließtage akzeptieren wir ganz ausdrücklich nur als Notmaßnahme“, unterstrich Rainer Zottmann für die SPD. Mit Blick auf die Urlaubstage der Eltern im Vergleich zu den Schließtagen schätzte Janine Greulich ein: „Irgendwie kriegt man das hin.“ Allerdings erntete sie Widerspruch von Franziska Schwarz-Beck (FDP), die sie darauf hinwies, dass der gesetzliche Urlaubsanspruch bei einer Fünf-Tage-Woche nur bei 20 Tagen liegt.

Eine andere Satzungsänderung verspricht Eltern dagegen eine Erleichterung – die aber nicht ganz so weit geht wie erhofft. Inga Bleeker kündigte an, dass Eltern ihre Kinder für das Kita-Jahr 2023/24 auch online anmelden können – neben der Papierform. In der Zukunft soll Online aber der grundsätzliche Weg werden. Wie berichtet, arbeitet die Gemeinde am Ausbau der digitalen Verwaltung.

Die Kita-Anmeldungen führen aber vorerst weiterhin über das Ausdrucken, Unterschreiben und Einscannen des Formulars, wie Bleeker auf Nachfrage von Schwarz-Beck einräumte: „Da kommen wir nicht drumherum.“ Sie verwies auf gesetzliche Regelungen, nach denen Unterschriften beider Sorgeberechtigten nötig sind. „Aber wir arbeiten daran“, versprach sie. Zudem schränkte die Verwaltungsmitarbeiterin hinsichtlich der Lesbarkeit des Online-Angebots ein: „Von Barrierefreiheit würde ich noch nicht sprechen.“