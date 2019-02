WG schüttet seit 2010 fast 50 000 Euro an Hilfsleistungen aus

Kirchweyhe - Der Jahresrückblick von Frank Rother, Vorsitzender des Weyher Gewerberings, auf der Jahreshauptversammlung im Kirchweyher Hof fiel positiv aus. Er machte Lust, die kommenden Monate mit viel Leben zu füllen.

Im vergangenen Jahr lag der Fokus auf dem runden Geburtstag - 40 Jahre Gewerbering Kirchweyhe. Rother dankte allen helfenden Händen, die dazu beigetragen haben, Aktionen und die Feier zu einer gelungenen Sache zu machen.

Für die Losaktion zugunsten des Hilfsfonds des Weyher Gewerberings gab es aber ein paar mahnende Worte. Da alle diese Aufgabe ehrenamtlich ausführen, sollten die Mitgliedsbetriebe mehr Eigeninitiative zeigen sowie die Preise zeitnah abliefern. Von einigen Anwesenden wurde mehr Interesse an der Losaktion gefordert, vor allem sollten sich alle Gedanken über die Preise machen. Die Unternehmer sollten nicht vergessen, dass die Preise auch Werbung fürs eigene Geschäft bedeuten.

Der Kassenbericht von Markus Pick dokumentierte, dass im Jahr 2018 viel bewegt wurde. Das Jubiläum und die neuen Vorschriften zur Absperrung der Straßen während der Märkte, schlugen zu Buche. Hatten bisher Mitglieder der Händlergemeinschaft für die Sperrungen gesorgt, mussten diese in professionelle Hände gegeben werden und kosteten Geld. Trotzdem weist die Bilanz eine solide Kassenlage auf. Markus Pick legte als gelernter Banker auch für 2019 einen strukturierten Plan vor. Die größten Posten seien die Weihnachtsbeleuchtung, die der Gewerbering in Kirchweyhe finanziere. Hans Wittrock, der den Hilfsfonds betreut, berichtete über Einnahmen, die aus Spenden, Aktionen und Sammlungen, kommen, und von denen über 7 000 Euro als Hilfsleistungen ausgeschüttet wurden. Seit 2010 konnten 48500 Euro vergeben werden.

Der Ausblick auf das laufende Jahr verspricht zahlreiche spannende Veranstaltungen. Neben den traditionellen Aktionen des WG konnten gemeinsam mit der Gemeinde noch richtige Renner nach Weyhe geholt werden. Höhepunkt dürfte unter anderen der Stopp der NDR-Sommertour am 27. Juli auf dem Marktplatz sein. Die Händler sind gespannt auf die Wette, die der NDR allerdings kurzfristig bekannt gibt. Ein weiteres Highlight ist das Klassik-Open-Air Festival am 5. Juli, für das der Kartenvorverkauf schon läuft. Aktiv will sich der Gewerbering beim Weyher Ortsteillauf zeigen: Es soll eine eigene Mannschaft aufgestellt werden. „Freiwillige vor“, fordert Markus Pick, der selbst teilnehmen will und Anmeldungen entgegennimmt.

Der Vorsitzende Rother dankte in diesem Zusammenhang der Gemeinde, ohne deren „gute Zusammenarbeit“, viele dieser Events nicht möglich wären. Für die Gewerbetreibenden steht der Frühjahrsmarkt vor der Tür: Er geht am 24. März über die Bühne. Außerdem wollte sich der Vorstand ein Stimmungsbild über die nächste Gewerbeschau machen. Schnell stellte sich heraus, dass das „Ob“ keine Frage sei, aber über das „Wie“ noch zu diskutieren sei. Dass die meisten eine solche Messe gut finden, zeigten die zahlreichen Anregungen. ro