Schüler lernen mit dem Nabu in Weyhe die Artenvielfalt kennen

Von: Rainer Jysch, Florian Adolph

Herr Grashüpfer ist auf den Arm gehüpft. Mit einer Lupe untersuchen die Schüler der KGS Leeste die Tiere. © Florian Adolph

Die Schüler der KGS und der Grundschule Leeste erkunden bei der Nabu-Naturschutzstation die Artenvielfalt. Grundschule und Nabu unterzeichnen einen neuen Kooperationsvertrag.

Weyhe – Anlässlich eines Projekttages draußen in der Natur hatten 18 Schülerinnen und Schüler der Känguru-Klasse 1b der Grundschule Leeste mit Lehrerin Inga Bensmann am Freitag die Nabu-Naturschutzstation Böttcherei 115 in Weyhe besucht. Dabei wurde der bestehende Kooperationsvertrag „im Rahmen der Verlässlichkeit“ zwischen der Hundertwasser-Grundschule in Leeste und der Nabu-Ortsgruppe Weyhe erweitert. Der Vertrag regelt die Besuche der Grundschulkinder mit den Lehrkräften auf dem Naturschutzgelände.

Während sich eine Gruppe der sechs- bis siebenjährigen Kinder mit einer Betreuungskraft im nahe gelegenen Wald umsah, hatte sich die andere Hälfte mit dem Thema Wasser und den darin befindlichen Kleinstlebewesen vertraut machen können. „Die Kinder sind schon sehr naturerfahren“, sagt Lehrerin Inga Bensmann. „Sie haben schon Kröten gerettet und im Warwer Sand einen Waldtag erlebt. Bei der Leester Nabu-Station sind sie aber zum ersten Mal“, berichtet die Pädagogin. Die Kinder waren deutlich sichtbar mit Freude bei der Sache – praktische Erfahrungen in Flora und Fauna prägen sich besonders gut ein und bieten eine gute Ergänzung zum theoretischen Unterricht.

Der Kooperationsvertrag zwischen Hundertwasser-Grundschule und Nabu

Schulleiter Martin Stamnitz und Bernd Daneke, der erste Vorsitzende der Weyher Nabu-Ortsgruppe, unterzeichneten an diesem Tag einen neuen Kooperationsvertrag zwischen Schule und Nabu. Seit 2017 gibt es diese Zusammenarbeit mit den Klassen eins und zwei, deren Grundlage jetzt bis 2028 verlängert und um die Kinder der vierten Klassen erweitert wurde. „Das praktische Lernen in der Natur entspricht den Grundsätzen der ‚Bildung nachhaltiger Entwicklung’ in besonderem Maße“, heißt es in einem Anhang zum neuen Vertrag.

Vor einer Blühwiese bei der Naturschutzstation Böttcherei 115 unterzeichnen (v.l.) Ulrike Buck, Bernd Daneke und Schulleiter Martin Stamnitz den erweiterten Kooperationsvertrag zwischen Nabu und der Leester Hundertwasser-Grundschule. © Rainer Jysch

„Hier vor Ort den praktischen Unterricht in der Natur mit allen Sinnen vermitteln zu können, ist ein Idealzustand“, sagte Schulleiter Martin Stamnitz. Es sei eine schulische Aufgabe, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. „Wir halten diese Aufgabe, die hier beim Böttchersmoor praktisch gelebt wird, für sehr wichtig.“ Ulrike Buck vom Nabu Weyhe ist immer überrascht, wie viel theoretisches Wissen zur Natur die Kinder bereits aus dem Sachunterricht mitbringen.

„Bei den vierten Klassen werden wir uns vertiefend auf das Thema Wasser konzentrieren“, blickt Ulrike Buck voraus. „Wasserknappheit und Klimaveränderung sind Themen, die wir anreißen wollen. Welche Gewässer gibt es in Weyhe? Wie bekommt man sauberes Wasser? Welche Tiere leben im Wasser?“

Projekttag zum Thema Artenvielfalt mit der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste

Auch beim Projekttag der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste in Kooperation mit dem Nabu Weyhe ist am Mittwoch die Artenvielfalt in Wald, Wiese und Gewässer Thema gewesen.

Zwölf Schüler der KGS hatten sich in drei Arbeitsgruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe untersuchte die Wiese auf dem Gelände der Nabu-Naturschutzstation, die zweite ging in den nahen Wald und die dritte zu Böttchers Moor. Ziel der Schüler war es, die Tiere und Pflanzen, die sich in diesen drei Lebensräumen tummeln, zu finden und zu bestimmen.

Lehrkraft Nadine Wehrenberg ist begeistert von der Aktion: „Es war ein erfolgreicher Vormittag“, erzählt sie. „Der Projekttag ist sehr gut und schülernah vom Nabu geplant worden. Die Kinder sind total motiviert. Sie haben sich von selbst gleich die Bücher geschnappt und sind los, um Tiere und Pflanzen zu bestimmen.“ Bei den Pflanzen gibt es viel zu sehen: „Auf unserer Wiese sind alle Wiesenpflanzen Norddeutschlands vertreten“, erklärt Heiko Janßen vom Nabu. Eine Samenmischung mit 36 bis 40 verschiedenen Arten sei auf dem Gelände der Nabu-Naturschutzstation ausgesät worden. Aber auch den Rasen des Nachbarn haben sich die Schüler angesehen, um festzustellen, wie viele Arten in einem Garten zu finden sind.

Judith von Cornberg, Helferin der Schule, kritisiert aber auch: „Am Rand werden die Naturwiesen von der Gemeinde gemäht und die Tiere darin getötet. Diese brauchen die Vögel in der Brut- und Setzzeit aber als Futter für ihre Nachkommen.“